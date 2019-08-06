笑到崩壞眼下也不卡紋，網友最愛5款專櫃遮瑕　心甘情願敗下去

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「遮瑕」是化妝中非常重要的步驟，肌膚的許多瑕疵像是黑眼圈、痘痘、疤痕都是單靠粉底液、粉餅難以遮蓋的，利用遮瑕膏重點遮瑕才能打造完美又不厚重的底妝，但是上在眼下的位置，除了遮瑕度要夠之外，必須要更服貼、保濕，且不能卡進紋路中，而要符合這些高標準就要通過網友們的測試！

＃Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯遮瑕精萃 NT＄1,400

GA最大名鼎鼎的水慕斯粉底液，幾乎所有用過的人都說讚，同系列的遮瑕精粹當然也不能輸！這支遮瑕的刷頭是扁狀的，大面積塗抹、小面積遮瑕都行，屬於水潤保濕的類型，上在乾乾的眼下最適合，雖然水潤但也別小看它的遮瑕度，過敏型黑眼圈也是能遮蓋到8成～

在 Instagram 查看這則貼文 Armani Beauty（@armanibeauty）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 31 日 上午 11:00 張貼

＃植村秀 無極限持久遮瑕筆 NT＄1,050

還記得今年夏天的底妝強棒「無極限粉底液」嗎？主打持久的夏日妝容，最近同系列推出了雙胞胎遮瑕筆「無極限持久遮瑕筆」～與同系列粉底液相似的地方是同樣屬於偏乾、霧面的質地，很輕薄、遮瑕度也有到中高，但是卻不容易產生細紋！甚至比滋潤型遮瑕產品還更不卡紋～

▲近期才剛上市的無極限小神筆～（圖／翻攝自IG@shuuemuratw）

＃M.A.C 超持妝24H遮瑕霜 NT＄850

以專櫃來說價格算是相當親民了，但是一樣好用！超持妝24H遮瑕霜就跟他們家的超持妝粉底一樣，最大的特點就是持妝，一整天下來也不太會掉什麼粉，也不會太乾導致眼下斑駁。

▲搭配＃270刷更能完美遮瑕。（圖／翻攝自IG@maccosmeticstaiwan）

《超顯白無瑕遮瑕膏》NT＄850

另外，M.A.C的超顯白系列遮瑕膏也很多人推薦，特別適合拿來遮痘印！因為它使用的是「矽膠」刷頭，控制用量、位置都能更精準。

在 Instagram 查看這則貼文 M‧A‧C Cosmetics Taiwan（@maccosmeticstaiwan）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 24 日 下午 9:06 張貼

＃Tarte shape tape contour concealer

歐美品牌Tarte的這支遮瑕膏受到許多美妝YouTuber的青睞，遮瑕度表現很好，從白皮膚、黃皮膚到黑皮膚都有相應色號能選，要小心用量不要太多，稍有妝感，但是想要趨近完美底妝的話選這支就對～

《Aquacealer Concealer》

另一款也是Tarte的家所推出的「水狀」遮瑕，小凱老師還曾經推薦過，即使是大面積上也很薄透，光澤感非常強～遮瑕度中等但是臉上的光感能把瑕疵反射掉，提亮效果優秀～

▲小凱老師也推薦的。（圖／翻攝自Tarte官網）

＃BOBBI BROWN 一抹完美遮瑕筆 NT＄1,300

最後一個是這幾年的常勝軍BOBBI BROWN 的「一抹完美遮瑕筆」～獨家研發的「三重網狀遮瑕科技」讓妝感輕盈又服貼，不會產生細紋還能長效持妝，而且裡面添加了沒藥精萃與海棗果精萃，持續使用還可以改善黑眼圈！

▲能改善老化、根本解決黑眼圈問題！（圖／翻攝自博客來）

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