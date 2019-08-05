南韓時髦女生紛紛換上這款！「唇膏指甲」你聽過沒？

▲呼應方形潮流，南韓時髦女生紛紛換上唇膏指甲。（圖／翻攝自IG/nail_unistella、risabae_art）

編輯/ Lily

時尚潮流方形當道，舉凡方包、方頭鞋，個性的不得了！這回方形潮流也運用在指甲上，有別以前的方圓或是尖圓形，斜切平頭的指甲形狀你敢想像嗎？這個超酷的美甲潮流又被暱稱為唇膏指甲，因為它的外型就像斜切的唇膏。

▲搭配童趣的辛普森造型也適合。（圖／翻攝自IG/nail_unistella）

指甲潮流不外乎是顏色、又或是彩繪花樣的變化，金年夏季卻是大不同，南韓美甲師Park Eunkyung掀起一股唇膏指甲風潮。她設計這款美甲的靈感，原是為了搭配YSL太陽眼鏡大片，為了呼應貓眼鏡框，因此想創造一款特殊的指甲造型。沒想到這個形狀沒像到貓眼，反而更像一隻斜切的唇膏。

▲螢光搭配灰的跳色，十分有個性。（圖／翻攝自IG/nail_unistella）

這款與眾不同的指甲造型，一上傳IG就引起不少熱愛流行的女生爭先模仿，無論是搭配耀眼螢光色，又或是簡單裸色調都超級有型。若是最近你想不出指甲新造型，不妨就試試換個新甲面，保證讓你走在時尚最前端。



當然除了擁有美麗指甲，也別忘了修護雙手，甲面旁有死皮可是非常NG，記得洗完手就塗抹護手霜滋潤，隨身攜帶指緣油，將保養雙手當作是習慣，養出一雙纖纖玉手其實一點都不難！

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