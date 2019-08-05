我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

▲CELINE與藝術家Henriksson攜手合作，紅唇設計超吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

實習記者邱宜佳／台北報導

七夕情人節將至，想脫穎而出一定要夠吸睛，CELINE藝術總監Hedi Slimane擺脫以往頹廢美感，找來紐約布魯克林藝術家Anneli Sanaye Henriksson合作，以其最知名「TELEPATHIC LOVE」印花設計為主軸，從衣服、包包到手機殼應有盡有，滿滿的性感紅唇，根本就是情人節禮物的最佳首選！

▲小牛皮零錢包，17,500元。

藝術家Henriksson藝術作品向來充滿暗黑感，同時擅長利用精緻複雜的插畫去表現詭譎氛圍，不難看出其心中藏著搖滾魂，這與Hedi Slimane喜好很相似，也是CELINE此次與其合作的原因之一。

現在為CELINE效力的Hedi Slimane，行事風格很有自己的主見，這次找來藝術家Henriksson打破CELINE向來低調設計，其「TELEPATHIC LOVE」圖紋紅唇裡，夾帶閃爍的眼睛，意味著心電感應的愛戀，充滿俏皮詭異的氛圍。



▲小牛皮三摺皮夾21,500元；小牛皮多功能卡夾13,000元。

▲小牛皮手拿包，21,000元。



TELEPATHIC LOVE系列以紅、白、黑三色為主，首先包款為重頭戲，有皮夾、卡夾、手提包以及後背包，每樣單品都以滿版紅唇眼睛為設計，為了凸顯鮮艷紅唇造型，整體包型構造從簡，根本就是為高調女孩設計，男朋友可以筆記下來了！

▲印花後背包，各38,500元。



衣服款式有簡單的T-shirt、印花襯衫以及洋裝，每樣單品搭配簡單的牛仔褲、素色西裝外套，套上就可以直接出門，華麗又不失個性，絕對讓你成為路上焦點。想要低調一點的，可以選擇實用的手機殼或是百搭休閒鞋，不會過於浮誇，卻用可以偷用「嘟嘟唇」來傳達愛意。

▲平織布T恤17,500元；荷葉領短領連身裙105,000元。



▲羊皮iPhone手機殼，12,000元。

▲小牛皮休閒鞋，23,000元。









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