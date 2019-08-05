修杰楷戴卡地亞Santos當帥爸　父親節送錶這樣挑

▲修杰楷擔任卡地亞Santos Man，展示Santos計時碼錶276,000元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

爸爸戴什麼錶最有型？身為卡地亞（Cartier）Santos Man的男星修杰楷，當然毫不猶豫回答「Santos」，今年新款Santos de Cartier計時碼錶、Santos-Dumont腕錶、Santos Squelette Noctambulex 鏤空腕錶各代表不同風格，父親節獻上名錶大禮，可依爸爸的穿搭風格、實際所需挑選錶款。

▲修杰楷（左）戴Santos系列鏤空腕錶，825,000元。（圖／卡地亞提供）

Louis Cartier於1904年為巴西航空先驅Santos-Dumont打造以其為名的腕錶，方形錶面靈感來自艾菲爾鐵塔的四個角，獨特設計成為百年經典。修杰楷認為此系列與他的理念相合襯，例如錶橋覆蓋Super-Luminova 夜光塗層、在暗處會發光的Santos Squelette Noctambulex 鏤空錶，就像他在身為人父之外，不斷匯集能量，希望能帶入表演工作中，等待發光。

▲GP 1966系列WW.TC世界時間腕錶，748,000元。（圖／GP提供）

商務人士型爸爸則需要如GP（Girard-Perregaux，簡稱芝柏表）1966系列WW.TC世界時間腕錶、寶璣（Breguet）Marine航海系列5547兩地時間鬧鈴腕錶等具多重時區功能錶款，前者功能配置清晰可輕鬆分辨晝夜，而寶璣5547腕錶具鬧鈴提醒，當啟動敲擊裝置時，船鐘將於12時位置窗顯示，別具巧思。

▲寶璣Marine航海系列5547兩地時間鬧鈴腕錶，1,285,000元。（圖／寶璣提供）

滿足單純追求簡明易讀的爸爸，海瑞溫斯頓（Harry Winston）Midnight系列大日期功能腕錶能滿足所需，偏心的時分盤搭配阿拉伯數字，6時位置則為大日期裝置，各項顯示清楚易辨，面盤鐫刻環形扭索紋飾，為整只錶更添優雅紳士風采。

▲海瑞溫斯頓Midnight系列大日期功能42 毫米自動腕錶，1,087,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）