fb ig video ETtoday search mobile

潮人才懂的5個怪癖　小地方超執著、鞋盒絕對不能丟

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@adrianneho、Pinterest

喜歡穿著潮牌單品的朋友們，想必都有一顆熱愛潮流、時尚的心，不知不覺累積了好多潮流商品，而你也在不自覺間養成了ㄧ些特殊習慣，在別人看來可能就像是某種怪癖一樣，但是只要是圈內人都一定懂！這些小地方肯定要夠執著，才代表著自己對這項產業的尊敬與熱情啊～來看看你也是這樣嗎？

＃不丟鞋盒

寶貝球鞋要細心呵護不說，就連包裝鞋盒也都不能亂丟啊！很多人就算是從國外帶回，也要把鞋盒拆開壓扁死命地帶回來再重新摺起來，每一雙鞋都一定要有它對應的鞋盒才行。

▲潮人壞習慣。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃不拆吊牌

價格越昂貴的單品越讓人捨不得拆吊牌，一是因為想要完整的收藏，二是因為只要一拆吊牌，價值就一落千丈了，如果想要保有最大值轉賣的價值，那麼吊牌絕對不能拆，尤其是在帽T、外套上很常見，只要不剪標、不弄髒、不下水，運氣好的話在穿過幾次之後還能用更高的炒價賣出。

▲潮人壞習慣。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃必看天氣預報

每天出門一定要看氣象預報，太熱就不能穿太珍貴的衣服，因為流汗就要洗，洗越多次越容易掉色、洗壞；會下雨的話也不能穿帥帥的新鞋，不管有多想穿，只要有一點風險也不敢挑戰。

＃噴完防水才敢出門

即使氣象預報說不會下雨，要穿珍惜的帥鞋出門還是要噴防水噴霧才行！可能會弄髒的外來因素太多了，一點都不能鬆懈。

▲潮人壞習慣。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃誰踩到我的鞋絕不饒命

尤其是白鞋，或是麂皮材質的鞋款，只要一踩到就超難清理，也會很明顯，自己出門走路都會小心翼翼的，所以只要有人不小心踩到肯定會超生氣！

＃穿很帥的一天要拍照

如果今天運氣很好，想穿的都可以無所顧忌地穿，那就可以穿出自己覺得最帥的樣子，出門去秀一波，難得覺得自己很帥，拍張照片紀念一下是一定要的～

▲潮人壞習慣。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

潮流, 鞋頭, 習慣
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅素顏逛街被譏像大媽！招牌豐唇配鯊魚夾　網酸：怎麼變這樣

女性憂鬱症高2倍！疲倦、健忘、無法開心　4大症狀二周未改善就是求救訊號

無印良品10大必買好物　店員私推PP耐壓收納箱、絲瓜拖鞋

熱戀結束就是分手？「愛情保鮮」8大原則　培養更深厚的關係 買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手 外食族快囤貨！全台12家超人氣「乾拌麵」口味、麵體、購買資訊總整理 減肥時更該吃的4種水果！蘋果低卡高纖還有助消水腫 快跟上！網美都搶著用手繪風「素描」濾鏡　自拍照瞬間質感UP 感情路超坎坷！總是愛錯人的3大星座女，第1名跌破眾人眼鏡 這個夏天跟副乳說再見！20款時髦泳裝推薦，最便宜的不到300元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面