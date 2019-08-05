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張天愛踢走歐陽娜娜　抱設計師愛犬上位成maje代言人

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▲張天愛抱設計師愛犬GYPS拍電梯時尚大片，秋冬GYPS成時尚主角，快來搶先看看吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

大陸女星張天愛一雙長腿，踢走歐陽娜娜，接棒成為法國時尚品牌maje代言人。去年（2018），maje滿20周年，在亞洲時尚盛大慶祝，還找來當紅的歐陽娜娜擔任大使，當時剛滿18歲的歐陽娜娜成為maje Girl後，甚至還帶上13歲的妹妹歐陽娣娣一起到北京跑趴。

▲▼張天愛maje全球代言人。（圖／maje提供）

▲歐陽娜娜與歐陽娣娣跑maje趴。（圖／maje提供）

▲張天愛接棒歐陽娜娜成為maje代言人。（圖／品牌提供、資料照）

相隔一年，30歲的張天愛抱著創辦人暨創意總監Judith Milgrom的狗兒GYPS上位，正式成為「全球代言人」。首波形象大片，張天愛穿著銀灰色印花套裝，抱著GYPS在電梯內玩自拍，雖然包緊緊，但好身材沒藏著，一雙大長腿也頗搶眼。接棒在青春少女之後，演繹出另一番風景，同樣耐人尋味。

▲▼張天愛maje全球代言人。（圖／maje提供）

▲▼張天愛maje全球代言人。（圖／maje提供）

▲張天愛代言首波形象照，手抱設計師狗寶貝GYPS入鏡。（圖／品牌提供）

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maje上周在台舉辦發表會，就展出了2019秋冬以設計師愛犬「GYPS」為靈感的系列單品，包含牛仔外套、短袖T-Shirt、登山靴等，都能發現可愛GYPS的蹤影。大眼萌狗的魅力，秋冬將正式襲來，只是目前全系列單品尚未通通釋出，粉絲們稍後一下，就能感受到GYPS系列大火燎原的氣勢了！

關鍵字：

張天愛, 代言人, maje, 歐陽娜娜, 歐陽娣娣, Judith Milgrom, GYPS, 時尚穿搭, 2019秋冬, 秋冬, 女裝
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