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HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫～

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▲▼ 。（圖／翻攝Frances Valentine IG）

▲美國設計師Kate Spade於2016年創立的配件品牌Frances Valentine，承襲了她在配件上的無盡創意。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

夏天給人的感覺就是輕鬆愜意，穿上一條飄逸的洋裝，搭配草編、籐編的單品，就顯得青春洋溢，特別有Fu。周末拎上趴趴走，在陽光下拍張美照；或是拎著籐編包到大草原上休息，隨隨便便都能拍出網美感。Frances Valentine的圓形籐編包，外觀如同小花盆，拎上手更是特別浪漫啊！

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▲Frances Valentine經典的Honeypot包款，外觀如籐編蜂蜜罐一般，廓形可愛。（圖／翻攝官方IG）

美國設計師Kate Spade生前將同名品牌轉手賣出後，2016年再度創立配件品牌Frances Valentine（FV），鮮明的色彩塑造出活潑女孩的樣貌，又承襲了Kate Spade在配件上無盡的設計靈感，造就新品牌的成功。

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▲Kate Spade於2018年自殺身亡，生前她將同名品牌轉手賣出後，2006年又再度成立Frances Valentine品牌，一樣主攻時尚配件領域。（圖／翻攝官網）

Frances Valentine經典的「Honeypot」包款，如其名外觀就像是動畫中常見的「蜂蜜罐」，上窄下寬的圓筒罐形特別可愛，因應夏天推出花卉縫線款，有搶眼的紅色罌粟款、黃色波斯菊款，散發濃厚夏日氣息。

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▲Honeypot包款，用彩色皮革拼接籐編材質，配上鍊帶與皮帶，風格青春。（圖／Shopbop提供）

Honeypot籐編小包配有長皮革背帶與金色細鍊兩款，拎著鍊帶詮釋出精緻女孩感，背著皮帶也能詮釋出可愛俏皮的風格。另外，翻開「Honeypot」包蓋，撞色內袋布面搭配皮牌，從內而外都是滿滿的女孩感。

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▲Honeypot包款在夏日推出許多花卉縫線的款式，每一款都很搶眼。（圖／翻攝官網）

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除了蜂蜜罐形狀的包款外，也有橢圓型的翻蓋籐編包以及小型托特提袋，皆有撞色皮革拼接籐編材質的設計，每一款皆承襲了FV一貫的青春感。夏天就是要來一咖，拎起來、穿上洋裝出去玩，完美日常夏日風景。

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▲Frances Valentine今季藤編款式，還有橢圓形狀與托特袋型。（圖／Shopbop提供、官網）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, 草編, 藤編, Kate Spade, Frances Valentine, Shopbop, , GUCCI, MOYNAT
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