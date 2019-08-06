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梅根王妃挺孕肚開會畫面曝光！親自籌備「職場服飾」　背後理念藏洋蔥

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▲梅根。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

▲梅根親自操刀推出膠囊系列職場服飾。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

記者鮑璿安／台北報導

近日英國時尚圈的大事，就屬梅根王妃於英版Vouge擔任客座編輯，一向低調的她更是以空白照片登上封面，將一切榮譽獻給其他女性。而最近梅根又有新身份誕生，她即將推出膠囊系列職場服飾，親自操刀設計來援助失業族群，引起廣大討論。

▲梅根。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

▲梅根。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

▲梅根多次開會討論，目的在援助失業女性返回職場。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

梅根此次設計膠囊系列職場服飾，與「時髦工作慈善團體」（Smart Works Charity）合作，由高級時裝Jigsaw等設計品牌領銜操刀，推出適合女性在工作中展現自我的穿著搭配，目的在於援助失業女性重返職場。

「時髦工作慈善團體」是皇家贊助的其中一間慈善機構，擅長運用服裝搭配技巧，讓失業女性重拾自信，也能夠有效提高面試成效。梅根王妃在官方貼文中表示，「因為工作室內的很多衣物都十分難搭配，所以設計一個膠囊系列職場服飾非常有必要。」為了本次方案，梅根王妃當初不僅挺著孕肚加入設計，也多次和工作室一同開會制定計劃，獲得不少粉絲大力支持。

▲梅根。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

▲梅根。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

▲消費者凡是購買，即贈送一件服飾給失業女性。（圖／翻攝自IG@sussexroyal）

除此之外，此次膠囊系列方案將在2019秋季推出，採取購買即捐贈的方式，只要消費者購買一件，就能夠讓失業女性獲得一件服飾，是相當有意義的慈善行為，梅根也提到，「這不僅使我們成為彼此故事的一部分，它也提醒我們，我們共同在一起。」相信在王妃的帶領之下，會讓這件服飾更具有意義。

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關鍵字：

梅根, 王妃, 英國, 職場, 編輯, Smart Works Charity, Jigsaw
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