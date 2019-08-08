貓奴們可以自己製造無限貓咪了　還能做成「貓咪炒飯」吃掉

編輯／JJ 圖／翻攝自koncent.jp、Felissimo貓部

日本人的創意小物總是給大家帶來許多驚喜，這次更是貓奴們的福氣了！近期推出了這款由設計師森井ユカ所設計的「NEKO CUP」，外觀造型就像是一隻趴著的貓咪，豎起耳朵看往你的方向，雖然沒有五官細節，但是簡單的輪廓讓人更有想像空間！簡單的小物還有超多功能～貓奴必收！

可以當作小朋友的沙灘玩具，在沙灘上堆出無數隻沙子小貓，畫面也太可愛了～

總共有黑色、白色與米色，平時隨意放在家中沙發、家具上，遠看就像真的有一隻小貓咪一樣，也算是一項質感擺設。

最神奇的是，大家都把這款「NEKO CUP」當成了食物米飯的模具！自己的貓咪自己做之外，還要自己吃～不管是炒飯還是白飯，倒出來的立體度絲毫不減，萌到讓人不知道該從哪裡開始吃～貓奴們肯定看得心癢癢吧，NEKO CUP價格大約是台幣八百多元，如此多功能完全划算啊！

▲搭配咖哩飯真的好有創意～（圖／翻攝自Twitter@entabejp）

▲還有網友分享利用不同顏色的調味米飯，組合出了一隻「三色貓」！（圖／翻攝自Twitter@Onnoji_plm）

另外，日本人氣品牌「FELISSIMO貓部」也時常推出會讓貓奴失心瘋的創意商品，像是下圖的「撒嬌的貓咪筆座」和「貓咪傘柄套」也很受歡迎呢！

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