《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦

每一部《玩命關頭》的電影，都會有一個辣到翻的女主角，《玩命關頭：特別行動》當然也不例外，在這部電影中就是由「戴克蕭」（傑森史塔森飾演）的妹妹「哈蒂蕭」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）所演出！講到凡妮莎寇比也許妳會有點陌生，她就是《不可能的任務：全面瓦解》裡的「白寡婦」！是不是完全喚起妳的記憶了～

在 Instagram 查看這則貼文 therock（@therock）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 29 日 下午 1:11 張貼

《玩命關頭：特別行動》是一部動作片，而「哈蒂蕭」凡妮莎寇比當然在劇中也是不乏有許多身手矯健的鏡頭，讓人見識到她又辣又強悍的一面！

在 Instagram 查看這則貼文 Vanessa Kirby（@vanessa__kirby）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 下午 3:32 張貼

「哈蒂蕭」凡妮莎寇比最讓人印象深刻的，除了那一頭金髮、高冷的氣質外，還有那辣到不行的身材線條，而這次COSMO也幫妳整理了凡妮莎寇比的飲食健身菜單，快點來看看

（圖／MIKE MARSLANDGETTY IMAGES）

飲食以蔬果、穀物和白肉為主



凡妮莎寇比的身材真的非常的好，她雖然瘦卻有線條，胸部和屁股也有肉，這就是為什麼只要她一出現就性感的讓人無法呼吸呀～

（圖／GREGG DEGUIREGETTY IMAGES）

而凡妮莎寇比也分享，維持身材飲食佔一半，像是之前拍攝《玩命關頭：特別行動》時，更是會嚴格控制飲食，像是她現在的飲食都以蔬菜、水果、全穀物和海鮮和白肉為主

（圖／DAN MACMEDANGETTY IMAGES）

減少糖和鹽的攝取



這個飲食小心機對於減肥或是維持身材的人來說，真的很重要！而且超多女星和超模也都提倡這樣的一個飲食方式，凡妮莎寇比也不例外，她分享說其實減少糖和鹽攝取，真的能讓身材線條非常穩定，不容易有意外

（圖／KARWAI TANGGETTY IMAGES）

鹽容易讓身體和臉水腫，至於糖的話，除了發胖外還會讓肌膚容易長粉刺和老化，就是盡量維持飲食清淡，也許一開始會覺得痛苦，但看到妳的身材，妳只會爽翻

（圖／MIKE MARSLANDGETTY IMAGES）

不吃快餐和加工食品



其實想減肥的人，本來就不該吃速食和加工食品，那些妳不知道的＂加料＂都會增加無形中的熱量，凡妮莎寇比這樣說～

（圖／STEPHANE CARDINALE - CORBISGETTY IMAGES）

凡妮莎寇比說如果真的很忙，她會吃點水果和沙拉，甚至是一些堅果當零食，不要讓自己餓到失去理智，然後想瘋狂吃一些垃圾食物，之後再來後悔

（圖／SAMIR HUSSEINGETTY IMAGES）

適度的解放自己的慾望



凡妮莎寇比分享：「就算對我來說，維持身材或是減肥也不是一件簡單的事，甚至是辛苦的」，所以凡妮莎寇比也會適時的放縱自己一下，吃一點想吃的東西，偶爾偷懶不做運動，不要把自己逼那麼緊～

（圖／RICH FURYGETTY IMAGES）

有研究表示： 如果適時的給自己一點甜頭，之後減肥的成效會更明顯，凡妮莎寇比說明因為心情好真的很重要，心情是具有魔力的，當妳運動和控制飲食時心情是好的，效果就會很明顯

（圖／AXELLE／BAUER-GRIFFINGETTY IMAGES）

開始跑步吧！



凡妮莎寇比說自己從來就不是個運動健將，會開始運動是為了拍攝《不可能的任務：全面瓦解》而訓練起來的，原本她跑太久的步都會想吐呢，但現在凡妮莎寇比則說她能完全體會跑步的美好

（圖／DAVID M. BENETTGETTY IMAGES）

凡妮莎寇比分享跑步是個控制身體的簡單方法，跑步對大腦非常有益，同時可以喚醒身體，讓妳的血液循環，還有妳的關節及肌肉一起活動到，試試看每週跑個兩到三次，你會很快感受到身體有所變化

（圖／STEVE GRANITZGETTY IMAGES）

慢慢去調整身體的承受極限﻿



凡妮莎寇比說她的體能訓練老師曾對她說：「每次運動時，只要你覺得你無法再繼續做了，就再做兩次！」 那就是你體能開始進步的時候！

（圖／DAVID CROTTYGETTY IMAGES）

凡妮莎寇比說當然不是要妳挑戰身體沒辦法負荷的極限，而是不要養成身體的慣性，要去破壞，體能才會進步，然後慢慢雕塑身材線條

（圖／DAVID M. BENETTGETTY IMAGES）

想辦法找到運動下去的方式

凡妮莎寇比說很多人運動都會半途而廢，但沒辦法運動的確是維持身材或是減肥最有效又最健康的途徑！所以妳應該要想辦法怎麼盡力去找養成運動的習慣，這才是對的～

（圖／FRAZER HARRISONGETTY IMAGES）

凡妮莎寇比分享自己的運動教練說首先妳先找到妳喜歡的運動是什麼，接著可以制訂運動計劃，貼在冰箱上，或是找好朋友一起去運動，不然就是把運動變成妳社交的一部份，總之就是想辦法找出跟運動共存的方法，試試看～

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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