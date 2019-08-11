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這個夏天跟副乳說再見！20款時髦泳裝推薦，最便宜的不到300元

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夏日好想衝泳池或海邊玩！但是⋯⋯ 來不及減肥穿泳衣真的好胖喔！每到夏天，泳衣真的是女孩們的大難題！特別是讓人很害羞的腋下那塊小肥肉（俗稱「副乳」）真的太明顯了！和閨蜜們站一起的時候，就是很顯胖！只是因為這個原因而遲遲不敢下水的你，今天幫你找到了 20 件絕對「不露副乳」的比基尼和連身泳衣，可愛的、性感的、復古的⋯⋯ 總有一件讓你心動！

1．Zimmermann 鏤空比基尼，約NT$7,295



肩帶剛剛好擋住副乳的款式真的不多，Zimmermann三角罩杯剪裁側面超性感！

2．H&M 露肩圓點比基尼

上衣：NT$699
下裝：NT$499

完全不用擔心副乳跑出來！一字領＋綁帶細節好時髦。

3．Solid & Striped 復古風短袖比基尼
上衣：約NT$2,452
下裝：約NT$2,452

根本就是一件 Cropped Top 呀！美式復古的風格簡約又可愛。

4．Camilla 露肩連身泳衣，約NT$11,480
肩帶不僅可以調長短，還能整條拆下來變一字領！要想真的游泳運動可能不太適合，但旱鴨子們穿的好看就值得。

5．Fashion Union 青蘋果綠比基尼
上衣：NT$230
下裝：NT$413

嫌棄一字領不方便？從肩帶垂下的荷葉袖，完全不會影響到手臂活動。

6．Johanna Ortiz 荷葉邊連身泳衣，約NT$16,905
高級時裝品牌設計的連身泳衣，真的沒得挑惕。腰際的綁帶細節超顯瘦！

7．H&M 黃白條紋比基尼
上衣：NT$699
下裝：NT$499

H&M 這件扇形邊邊剪裁比基尼，造福了全球女孩！雖然還是會露出一點小肉肉，照相的時候手臂稍微往內縮就全擋住啦！

8．Nicholas 螢光黃腰帶泳衣，約NT$7,690
希臘女神般的肩帶＋深V短袖泳衣，沒有比這更顯瘦的連身泳衣設計了。

9．Zimmermann 蝴蝶結比基尼，約NT$7,290
把身材的缺點，轉換成穿搭的優勢！

10．Solid & Striped 千鳥格比基尼
上衣：約NT$1,645
下裝：約NT$1,645

千鳥格的印花十分典雅，胸口的那一條拉鍊卻好邪惡啊！

11．Mara Hoffman 粗肩帶比基尼
上衣：約NT$4,500
下裝：約NT$4,810

粗肩帶＋高腰褲的設計，簡約又復古，是文青女孩的最愛！

12．VerdeLimón 吻痕短袖泳衣，約NT$7,510
為了那塊消不掉的副乳，得把身體其他部分都練得美美的，才能把短袖連身泳衣穿好看！

13．LoveShackFancy 碎花比基尼
上衣：約NT$4,030
下裝：約NT$4,500

比起其他相同剪裁的比基尼，這件的罩杯部分包覆力足夠，擋住副乳很easy！

14．Vero Moda 打結比基尼
上衣：NT$368
下裝：NT$276

單色的綁帶設計，性感之餘還有種清純的誘惑！

15．PatBO 印花連身泳衣，約NT$10,860
勾勒出柔軟身型的腰帶、希臘女神般的肩帶剪裁⋯⋯ 真的太美了！

16．Norma Kamali 露背褶皺比基尼
上衣：約NT$3,260
下裝：約NT$3,720

露背剪裁的款式其實很適合副乳較小的女孩！除了甜美粉色之外，還有超顯瘦黑色可以入手。

17．Asos DESIGN 長袖豹紋比基尼
上衣：NT$413
下裝：NT$367

這件比基尼的重點就是，超防曬！

18．Solid & Striped 短袖打結比基尼
上衣：NT$2,456
下裝：NT$2,456

在IG大爆紅的同款！短袖綁帶剪裁的比基尼，是小胸女孩的夏季必備！

19．Caroline Constas 圓點連身泳衣，約NT$9,150
每個角落都以荷葉邊把贅肉遮住！好貼心的設計。

20．Mara Hoffman 紅白條紋比基尼
上衣：約NT$4,960
下裝：約NT$4,190

圓領的設計露出鎖骨和肩線、用袖子擋住副乳，從視覺上瘦5公斤。

文／柯夢波丹　圖／IG @SOLIDANDSTRIPED @ALLISGUIJARRO、品牌官網

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 泳裝
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