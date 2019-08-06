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打造完美底妝的3大關鍵！昆凌彩妝師：千萬別忽略妝前保養

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▲昆凌彩妝師親教完美底妝3大關鍵。（圖／翻攝IG）

▲昆凌御用彩妝師點出完美底妝的3大關鍵。(圖／翻攝昆凌IG、JENDES官網)

記者張毓容／台北報導

女星、美妝部落客們清透服貼有光澤的底妝總讓人看得好羨慕，但就算跟著買了很多好口碑高人氣的底妝品來用，為何自己的底妝還是常卡粉，或是不分季節完妝沒多久就斑駁，達不到理想效果？想要完成輕薄透光的完美底妝，「天王嫂」昆凌的御用彩妝師－人瑋老師就點出了以下3個關鍵，千萬別忽略！

▲昆凌彩妝師親教完美底妝3大關鍵。（圖／翻攝IG）

▲妝前保養做得好，後續底妝妝感才會更服貼、吃妝。(圖／翻攝IG@iope_official)

1.妝前保濕要做足
有些人為了省時間或怕麻煩，妝前保養隨便拍個化妝水就結束，而妝前保養沒做好也就是上妝容易卡粉的原因之一；另外，有些人很會出油，怕脫妝就不上保養直接上妝，但肌膚過乾反而會出油更慘烈，更是造成底妝融得一蹋糊塗！

許多彩妝達人都呼籲，上底妝前要做好足夠保濕的動作，當然油性肌則要另外加上控油。人瑋老師更建議，上妝前可先敷上凝膠式或片狀面膜，讓肌膚角質維持平滑平整狀態再上妝，可以幫助貼妝及持妝效果。

▲昆凌彩妝師親教完美底妝3大關鍵。（圖／翻攝IG）

▲除了依照自己的喜歡妝感挑選底妝類型，彩妝師建議還要考慮膚質。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@midoricoo)

2.依照膚質挑選底妝類型
有時候，底妝慘兮兮並不是使用的底妝品真的不好用，而是不適合妳的膚質膚況。最基本的挑選法是要依照個人膚質狀況延續保養時的保濕或控油，比如有些人其實是乾到出油，就要注意保濕不可再去油，像是有些粉底內含保濕或保養精華，就很適合乾性肌使用；而油性肌膚則要挑選有控油或持久效果的產品。

還有，像是光澤型粉底，通常含有較高的保濕、精華成分，質地通常較潤澤，如果妳是大油肌還在高溫潮濕的氣候下使用，又沒做定妝動作，那當然很容易脫妝脫到天邊去。而粉霧型粉底則通常較乾，乾性肌要使用，一定要確實做好妝前保濕，免得卡粉、顯紋樣樣來。

因此，人瑋老師建議挑選底妝產品時，盡量選擇可彌補個人膚質缺點的粉底類型：油性肌可多選用霧面妝效的粉底，而乾性肌膚則可用以光澤妝效的底妝。

▲昆凌彩妝師親教完美底妝3大關鍵。（圖／翻攝IG）

▲蜜粉的用量和上法都可以依膚質、想要的妝感做調整。(圖／翻攝youtube@bobbi brown)

3.蜜粉使用量的調整
大家都知道蜜粉可幫助持妝，但蜜粉的作用不只有定妝，也能防範肌膚泛油光，所以容易出油的人，使用的用量可以多一些；而乾性肌用量則要少一點。當然，現在更多人都是兩頰乾燥、T字油的混合性肌膚，最好可以依照臉上乾燥或易出油的局部，選擇減少、加強蜜粉份量。

人瑋老師也提醒，蜜粉搭配使用的工具，也會影響最後呈現的妝感，像是想要加強肌膚柔焦霧面感的人，可使用粉撲上蜜粉，妝感會比較扎實粉霧；而想要薄透、透光的人，使用蜜粉刷會比較輕柔薄霧。

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關鍵字：

底妝, 彩妝, 秘訣, 昆凌, 彩妝師, 人瑋老師, 粉底, 蜜粉, 保濕, 妝前保養
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