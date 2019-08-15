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網友公認「討人厭」星座Top 3 ！處女嘮叨才第三、第一名超有感

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

相信不少網友心有戚戚焉，和某些人相處就是不對盤，不過這或許不是你的問題。以下就公開網友一致公認的，超討人厭星座Top 3 ，一起來看看你有沒有上榜，別再難相處了！

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 處女座

和處女座相處，有非常多地雷需要注意。因為他們總是會以高標準去衡量任何事情，也會用同樣的態度去面對朋友和家人，無意間帶給對方一種身處職場的錯覺，似乎休閒娛樂也像加班。不過顯然處女座不以為然，會使用招牌嘮叨功力逼你投降，而且強大的主觀意識作祟，不願意接受其他零碎意見，這也就難怪會榮登討人厭星座第三名了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座同樣屬於眉角很多的星座，並且常常自己定下很多規定，不允許他人越界，一旦你踩了地雷，他也不會告訴你，只會用不想理你的態度面對，讓你一時之間不知道自己犯了什麼錯，就瞬間被打入冷宮。然而金牛在理財方面也會令朋友退讓三步，常常省下無謂的小錢卻花大錢，讓人不知道該如何和他們交友。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 獅子座

獅子座榮登這次討人厭星座第一名其實不意外，因為強大的自尊心以及愛面子，讓大家都倍感壓力。他們必須要在團體中擔任王者地位，一旦有人比他們更佔上風，就會默默討厭對方，殊不知自大的行為早就被別人討厭。然而獅子座總是不知道自己的錯在哪裡，讓人不自覺想退讓。

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關鍵字：

星座, 運勢, 討人厭, 難相處, 生活, 朋友, 情侶
fashion.net

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