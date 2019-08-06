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天天洗頭居然好傷髮！「5個」洗澡壞習慣，8成人都做錯

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▲▼「5個」洗澡壞習慣一半人都做錯 。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

▲洗澡習慣眉角多，一不注意會影響肌膚健康。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Lily

每天下班， 回家洗個舒服的澡，是再舒服不過的事情，但是你知道有錯誤的習慣竟會損害健康，就像是天天洗頭、全身塗滿肥皂居然都對健康有害，留意以上細節才不會誤踩地雷，避開以上6點，越洗越健康！

▲▼「5個」洗澡壞習慣一半人都做錯 。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

1.過熱的水溫

許多人喜歡用熱水淋浴，認為熱水可以放鬆緊繃肌肉，但皮膚科醫師指出，過熱的水會洗去身體多餘油脂，促進血液循環會使肌膚變紅，可能會引起身體肌膚的搔癢。尤其是乾燥肌膚的人要特別注意水溫，沐浴時間最好不要超過15分鐘。

▲▼「5個」洗澡壞習慣一半人都做錯 。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

2.全身塗抹清潔用品

沐浴乳和肥皂是為了可以清潔身體的汙垢和油脂。一般來說，手臂和腳都沒有太多油分，因此清潔用品不用抹全身，有時全身使用可能會使肌膚變得乾燥，容易出油的局部使用就可以了。

3.洗完澡不立刻保濕

皮膚科醫師建議，沐浴後應在5分鐘內進行保濕，一旦你的皮膚變乾，細菌和過敏原就容易進入皮膚，因此保濕十分重要。洗澡過後先使用毛巾，輕輕拍去皮膚上的多餘水分，趁著身體微濕狀態，適量塗抹保濕乳液並按摩全身。

▲▼「5個」洗澡壞習慣一半人都做錯 。（圖／Unsplash、翻攝自Pinterest）

4.不定期更換沐浴球

有人洗澡習慣使用沐浴球來幫助起泡，但因為浴室潮濕容易累積細菌和黴菌，建議一個月就必須更換一個。或是使用完後將它帶出浴室，在室外晾乾，避免助長細菌。隨著年紀增長，皮膚更新細胞速度會變慢，其實用毛巾擦澡就可以幫助去角質。

5.每天洗頭

髮質粗糙或是自然捲的人應減低洗頭的次數，給頭皮一點時間去分泌自然油脂。另外頭皮型態和髮質也會隨著年紀改變，洗髮精應該每隔一陣子就更換一次，針對頭皮狀況做選擇，才是正確的觀念。

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關鍵字：

洗澡, 錯誤, 健康, 習慣, 皮膚科醫師, 建議
fashion.net

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