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5款網友熱推的入門系眼周保養品　高CP還多功效！年輕女孩都該知道

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▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）

▲現代人眼周老化速度加快又提早，眼部保養越早開始越好。（圖／翻攝自IG@laneige_kr、@ponysmakeup）

者張毓容／綜合報導

別再以為只有媽媽、阿姨或熟女才需要擦眼霜，年輕女孩更要趁早開始！眼周肌膚是全臉皮膚最脆弱的地方，也是最容易顯老的部位，加上現代生活步調快速、環境污染日益嚴重和3C充斥，用眼過度、睡眠不足、上妝卸妝頻繁拉扯等因素，讓現代人的眼周老化速度比起以往，提前了好幾年，所以眼周保養就像抗老一樣，越早保養越好！

或許你跟很多人一樣，對眼霜有著厚重黏膩、難吸收，可能還會長肉芽的壞印象。其實，年輕肌膚只要在挑選產品時把握住以下2點，就能挑選出適合自己的眼周保養品了。

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）

▲怕油膩的年輕女孩可以選擇油脂含量低的輕盈質地。（圖／翻攝自IG@laneige_kr）

1.補水保濕功能為主
 年輕肌膚基本上尚未有太多鬆弛、下垂和紋路問題，基本上會面臨的就是乾燥、暗沈和浮腫，不需要硬是追求太多功效，基本上只要做好補水保濕，或再加上改善暗沉等功能就很夠了。

2.清爽薄透的質地
 隨著年紀增長，肌膚的皮脂分泌量會逐漸減少，加上需要開始對抗肌膚鬆弛、出現皺紋等問題，因此輕熟肌或熟齡肌使用的眼霜或眼周保養品通常會較為滋潤，對年輕女性來說容易覺得過於油膩、不好吸收。除了挑選質地較清爽的眼霜之外，先從使用感覺無負擔的眼部精華開始加入保養中也是很好的選擇。

網友都熱推的入門系5款眼部保養

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）

▲PS美美妍 電眼修修全效發光眼霜，30ml，NT$1,280。

PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，是一款多功效複合性眼霜，能在修護的同時保濕、涼白和預防老化，而且質地清爽、全臉都能使用，一抹有感。為歡慶上市，PS美美妍更推出限時分享特價活動，即日起至8/30，電眼修修全效發光眼霜買1送1，再加送3ml體驗包。

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）
▲資生堂 紅妍肌活潤眼修護露N，15ml，NT$2,200。

與「小紅瓶」紅妍肌活露N同系列的眼部修護露N，有著同樣清爽好吸收的質地，獨創平滑防禦複合物，可保護眼周對抗老化問題，使摩擦傷害降低30%，維持眼周平滑水嫩膚況。

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）

▲Melvita 矢車菊亮眼滾珠凝露，10ml，NT$680。

Melvita 矢車菊亮眼滾珠凝露富含具有修護功效的矢車菊花粹，可活化並改善眼周暗沉鬆弛與泡腫問題，溫和不刺激讓敏弱眼周也能安心使用，重現明亮雙眸。

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）
▲Laneige 水酷肌因保濕亮眼凍，25ml，NT$1,300。

Laneige水酷肌因保濕亮眼凍是滋養與保濕書管齊下的眼部專用凝凍，含有覆盆子萃取物，可改善眼周肌膚乾燥情況、消除泡泡眼，並具有舒壓、改善疲倦的亮眼效果。

▲5款網友熱推的入門系眼周保養品。（圖／翻攝IG）

▲薇姿 N89火山能量亮眼精露，15ml，NT$950。

專為黑眼圈問題量身打造，蘊含高濃度89%火山礦物溫泉水，15種有益礦物質，經科研實證同時適用敏感肌，可長效保濕，有效淡化黑眼圈、改善眼袋、擊退乾紋。

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關鍵字：

眼部保養, 眼周保養, 眼霜, 眼部精華, 入門, 年輕肌適用, 保濕, 滋潤, 清爽, 高CP值, 多功效, PS美美妍, Melvita, Vichy, 資生堂, Laneige
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