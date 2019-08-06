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海蒂克隆穿氣球袖白紗快走光 亞曼達赫斯特典雅婚紗完勝

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▲▼海蒂克隆與亞曼達赫斯特婚禮。（圖／翻攝IG）

▲海蒂克隆（左）氣球蓬袖白紗戲劇效果十足，她與新郎湯姆考利茲擁吻。（圖／翻攝heidiklum IG）

記者陳雅韻／綜合報導

上周歐美有兩場盛大名人婚禮，一場是46歲德國名模海蒂克隆（Heidi Klum）梅開三度，與29歲同鄉「東京飯店」樂團吉他手湯姆考利茲（Tom Kaulitz）結婚；另一位是美國名媛亞曼達赫斯特（Amanda Hearst）與導演Joachim Rønning完婚，兩位新娘風格大不同，海蒂克隆以誇張大蓬袖禮服亮相，而亞曼達赫斯特則以合身剪裁的優雅白紗贏得好評。

▲▼海蒂克隆結婚。（圖／達志）

▲海蒂克隆的低胸白紗禮服看似快往下掉了，令人捏把冷汗。（圖／達志）

海蒂克隆選擇在義大利卡布里海域的豪華遊艇上舉辦婚禮，她穿超低胸白紗禮服，裝飾亮片花朵，最搶眼的是如氣球般的大蓬袖，讓整件禮服視覺上顯得沉重，尤其她走下樓梯時，禮服好似快掉落，遊走在走光邊緣，所幸她頸上佩戴老公名字「TOM」的項鍊洩愛意，轉移焦點。

▲▼海蒂克隆與亞曼達赫斯特婚禮。（圖／翻攝IG）

▲▼海蒂克隆與亞曼達赫斯特婚禮。（圖／翻攝IG）

▲美國名媛亞曼達赫斯特（左）穿Oscar de la Renta設計的婚紗，與導演Joachim Rønning結婚。（圖／翻攝Oscar de la Renta IG）

美國出版業巨擘赫斯特集團繼承人、名媛亞曼達赫斯特，則展現世家風範，選在曾祖父William Randolph Hearst建立的Hearst Castle舉辦婚禮，她穿出自Oscar de la Renta的訂製白紗出閣，胸口與袖子全以花瓣飾片點綴，蓬裙上亦裝飾花瓣，典雅的新娘造型讓姊妹淘希爾頓飯店千金妮姬希爾頓盛讚：「最美的新娘！」

▲▼海蒂克隆與亞曼達赫斯特婚禮。（圖／翻攝IG）

▲希爾頓千金妮姬希爾頓（右）也出席亞曼達赫斯特的婚禮。（圖／翻攝Nicky Hilton IG）

關鍵字：

海蒂克隆, 亞曼達赫斯特, Oscar de la Renta
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