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12星座八月運勢　獅子有如神助非常旺、巨蟹收入越來越好

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2019年8月12星座運勢

上個月出現的魔羯座月偏食與諸星的相位不佳，挑戰各星座的抗壓力。危機雖然可能是轉機，但問題總需要耐性與智慧解決，所以如果上個月有卡關或解不了的難題，建議這個月再試試看，因為本月諸星相位不錯，水星也在1日就恢復力道，意味著許多難題可能有解，且貴人也可能出現能助你一臂之力。先前看似沒有機會的事情，可能起死回生。過去卡關的難題，會因為一些意外的轉折而變得對你有利。世事總是難料，很多局勢沒有走到最後，不會曉得結果。

本月第一天水星就結束退行，同一日的獅子座新月也會帶來好兆頭。11日之後吉星木星也恢復正行，為許多星座帶來下半年的好運道。本月最特別的就是從11日開始，金星、水星、火星等主星將陸續匯聚在獅子座，加上本月23日前太陽也落在獅子這個本命位置，因此許多好的機會都將接踵而至。獅子座本月有如神助，運勢非常旺，曝光率也大增，要好好把握機會衝刺。如果你的上昇星座也在獅子，那麼同樣會獲得好運。本月底的處女座新月也會帶來新的機會，要留意15日的水瓶座滿月，可能會帶來壞消息。

牡羊座

上個月的月偏食應是今年最難熬的一個，過了七月運勢會止跌回升。如果危機處理得宜，這些困難與挑戰將會成為你的抗體，未來遇到的小挫折就不會感覺那麼不舒服了。火星在獅子，給你強大的氣場，幫你建立好的第一印象，求職面試談生意都有加分作用。之前卡關的難題本月可能一一獲得解決。建議你現在就先設定好未來的方向，懂得如何選擇，將對未來兩年的機運有深遠的影響。若在人際關係上吃虧，應立即切割設定停損點，理性面對問題不逃避。本月工作與愛情都有不錯的機會，但要開花結果還需要時間，耐心灌溉才能看見成果。

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金牛座

天王星進入金牛座會一直待到2026年才會離開，這段期間，你將得一直挑戰自我，不斷調整自己。新的工作雖然夢寐以求，但卻給你很大的壓力。一段感情可能遇到關卡，測試你的耐性與底線。但天王星投給你的變化球，也可以讓你變得更強。本月諸星相位不錯，加上很多主星落在獅子座，因此強化人繼關係與提升個人形象是本月最能為你得分的關鍵。吉星木星恢復正行後，加惠你的事業與學業運，加上本月水星與金星都在獅子，意味著你將能獲得機會好好展現自己的能力。感情運開紅盤，魅力四射的金牛可以主動些。

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雙子座

上個月的日月食與水星退行，確實帶來阻力與麻煩，但漫長的等待與煎熬將會結束，本月你的工作、學業與感情都將有新的機會，只要你好好把握與經營，都能有滿滿收穫。 水星恢復力道之後，搭載了木星的祝福，本月無論是旅遊或開始一份新的工作都很合適，水星在獅子座的時候，對你的溝通能力與人氣也有幫助，單身的你這段期間若有重要提案或是參加聯誼，你的外型與表現都讓人印象深刻。注意15日的水瓶座滿月，錯誤的決策可能讓你重蹈覆轍，合夥關係可能受人挑撥，要注意排解誤會。

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巨蟹座

上個月日月食帶來的劇烈震盪，將會逐漸在這個月平息。這陣子你的心情將有如洗三溫暖一般，從之前的低盪轉變為高昂。本月1日的水星正行為好運揭開序幕，加上吉星木星在沉睡多時之後終於在本月11日恢復正行，木星會一直在你的第六宮待到今年的12月2日，因此跟工作與學業專案相關的計畫或決定都能獲得支持或幫助，除此之外，你的收入也會越來越好。新的工作機會與投資都會帶來不錯的進帳，上個月之前的問題，可能提供了一些新想法的脈絡，對於未來的人生規畫非常有利。愛情甜蜜，只要你保持專一。

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獅子座

上個月放慢節奏且靜觀其變，你的耐性會帶給你好的結果，因為本月將是今年最幸運的一個月，首先水星1日恢復正行，十天後木星也甦醒，17日之前，水星、金星與火星這些主星與太陽都會進入你的本命宮，愛情與事業都能獲得非常好的機會，讓你有發揮與表現的空間。之前的憂鬱會因為一個點想通而豁然開朗，心情上的調適有利於未來計畫。本月的獅子座新月更會帶給你千載難逢的機會。簡單來說，本月雖能發光發熱，但提醒你順境時莫忘低調謙遜，以免招致非議。水瓶座滿月會帶來小人、抹黑與陰謀，不可掉以輕心。

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處女座

之前的停滯與不確定，本月起都會逐漸進入尾聲。日月食帶來的考驗，帶來調適與改變，所以挑戰可以淬鍊性格，讓我們成長。天王星在第九宮，對於異國運有加持作用。學習外文、出國公差或是留學旅遊與愛情，都能帶來好運。面試求職找外商，也能有不錯的表現。金錢也會漸入佳境，八月的下半月，火星進入你的本命宮，加上金星與水星也在你的星座裡面匯聚，忙碌之餘也有滿滿的回饋。月底之後運勢逐漸攀高，30日的新月處女座將帶來難得的舞台給你表現，蓄勢待發的你自信滿滿，朝成功邁進。

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天秤座

以守代攻、以退為進的等待已經過去，本月起你將開始行動，諸星陸續進入獅子座之後，新的計畫將被啟動，舊的瓶頸也得以突破，事業與愛情都能有亮眼的表現。上個月的水星退行在獅子座發生，意味著你可能與老朋友相遇，愛情方面有可能吃回頭草，這些安排可能讓你對生活有其他安排。舊識、老長官與前男／女友帶來機會與舞台，讓你有的事業與愛情出現新的可能。本月水星甦醒，各方面有如神助，之前停滯的機會或不確定的事情都會再度被啟動，最好的時機點為18日之後。記得這次行動前要有縝密的計畫，就連告白示愛都不該太隨興。

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天蠍座

火星照亮你的第十宮，這是個帶來成就與財富的宮位。上個月受制於水星退行，你有企圖心但無法發揮實力，本月1日起水星恢復力道，加上獅子座新月的加持，機會接踵而來，工作與學業將有好的表現，這些效應將能持續到年底，為你打下強韌的基礎。本月一直到17日之前，各主星都匯聚在獅子座，對你而言，水星與火星與金星的組合尤其能帶來能見度與行事效率，讓你的專業或表現獲得肯定，也能心想事成。水瓶座滿月會將秘密曝光，要注意感情的尺度拿捏。若行事磊落則心無罣礙，凡事理性而為就無恐懼。

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射手座

土星在你的第二宮時可幫你守財。你的收入雖逐漸攀高，但你只要一有進帳或多賺了些錢就想慶祝，所以現在開始要好好逼自己存錢。本月1日的獅子座新月會帶來極佳的工作機會，加上你的守護星木星恢復正行，主星又落在獅子座，這是一個能見度高且容易發揮影響力的月份，好好表現一定能獲得矚目。太陽、火星與金星都在獅子座，也就是你的第九宮，這個主掌旅行與異國運的位置，意味著跟國外、遠行甚至異國戀情有關的計畫或行動都能交好運。人際運也開高走高，進一步經營人脈正是時候。

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魔羯座

上個月的難題或突發狀況，本月會逐漸明朗，你會更清楚自己的目標與解套的方式。月偏食帶來的競爭與人際關係上的挑戰，日後會變成你的養分。水星恢復正行之後，過去的難題迎刃而解，加上本月11日木星也結束退行，會在你的第八宮為你紓解財務壓力。獎學金、合夥人的金援甚至抽獎與繼承遺產都是可能的財源，另外加薪升遷也可以帶來一筆現金讓你得以完成計畫。求職面試建議上半個月進行較好，專案計畫或有充電進修打算，以11日至15日之間出現的機會最好。再來就是18日之後至月底。感情有新的機會，但你要主動點才會有進展。

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水瓶座

金星會一直停留在你的第七宮一直到本月21日，這對你的感情生活有加持作用。單身的你，放開心去接受新戀情，或是與舊愛擦出火花，想要安定下來的水瓶座男女也能如願，愛情方面將會非常甜蜜。不過本月15日的水瓶座滿月，可能帶來謊言、背叛或新的挑戰，建議先著手將有把握的事情完成，感情以外的事情不要單打獨鬥，建議利用手邊的資源請求協助。好在本月水星恢復力道，金星又會在獅子座，對你的人際關係有正面影響，朋友或人脈將是寶貴資源，只要迅速反應，找出應對策略，難關反而是你致勝的關鍵。

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雙魚座

本月愛情與事業都有不錯成績。若你剛開始一段戀情，現在這段關係正打得火熱，兩人世界的確浪漫美好。工作方面，火星照亮你的第六宮，好運會一直到本月17日，加上火星本身也在獅子座，搭配已經恢復正行的水星，工作運大好。建議你積極規劃工作與學業相關事宜，這方面可積極行動。另外，請留意本月15日的水瓶座滿月，不要因為感情用事或被他人利用而犯錯。記得凡事理性，沒有把握的決定不要衝動，寧可不行動也不要為了趕進度或好面子而逞強。人際版圖可望拓展，木星恢復正行之後會助你一臂之力。

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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《美麗佳人》8月星座運勢：「11日之後木星恢復正行，為許多星座帶來下半年的好運。」

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