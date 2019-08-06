IU、潤娥、朴信惠...和10位韓國國民女神學習約會穿搭　讓他一眼就愛上你

每到情人節前夕便是女孩們頭痛的時刻了，無論是與曖昧對象或男友的約會，穿搭上都是最令人傷腦筋的事。這次不妨向韓國年輕人心中的女神們學學那令人怦然心動的風格造型吧

秀智



清秀的臉龐加上淡雅的氣質，使得秀智一直是許多人心中屹立不搖的女神。在穿搭上不妨和秀智一樣挑選一件襯衫，建議以造型襯衫如荷葉鑲邊的或是抓摺設計為主，才不會顯得過於正式，下身則可配上飄逸長裙或可愛的圓裙襯出女孩氣息。而這身造型的小心機處即在微落肩呈現出的慵懶性感，相信男孩一定會被這給吸引！

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在 Instagram 查看這則貼文 숮이 （@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 上午 12:40 張貼

朴信惠



同樣氣質滿分的朴信惠在造型穿搭上時常以T-shirt+長褲的搭配組合，但若碰上約會或較為正式的場合時，洋裝則成了她的首選。像是朴信惠身上這件有著翻領設計的洋裝，不但和純圓領或V領款相比下多了份淑女氣息，裙部的百摺更添優雅。然而若是認為單一色顯得有些許單調，拼接款的則能為造型注入活潑的性格態度。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 24 日 上午 2:01 張貼

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IU



國民妹妹IU出道至今的魅力從不曾減少，更從原先的唱歌領域跨足到戲劇圈，演藝實力可說是人人稱讚！然而時常以小洋裝亮相的IU，穿起波希米亞風格的衣裝反而更多了份迷人性感。挑選祕訣即是以細肩帶的洋裝為主，除了襯托女性為之性感的肩線外，罩上披肩外套反而呈現出若隱若現的魅惑姿態。

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宋慧喬



從鄰家女孩轉為一線女星的宋慧喬，無疑是韓國人心中不敗的女神代表。在造型上宋慧喬通常以成熟姊姊的裝扮亮相，除了符合自身散發出的恬靜優雅，更能將此股氣質完美襯托，像是飄逸雪紡製成的洋裝，又或是浪漫蕾絲，都是仿效宋慧喬風格不可或缺的服飾元素喔！

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金妍兒



自2010年於溫哥華冬奧上奪得花式滑冰的金牌後，金妍兒便成為韓國人心中的驕傲，甚至是許多男孩們理想的交往對象。撇除場上的滑冰造型，私下的金妍兒偏愛舒適的休閒風格，而正式場合則以不失端莊感的為首選，好比襯衫搭配背心式洋裝，適合即將在高檔餐廳約會的女孩們做參考。

泫雅



若你認為剛剛提及的女星風格都不符合你大膽性格的話，那麼泫雅勢必是你參考的對象！就如豹紋雪紡洋裝的選擇，既有飄飄然的迷人氛圍，同時也不失魅惑的致命感，而此時在搭配上一雙運動長襪＋厚底拖鞋（涼鞋甚至球鞋都可）...透過這相異風格與面料的混搭，即能塑造出個性女孩的約會裝扮。

潤娥



一個笑容變使人融化的潤娥，除了是男孩心中的女神，也是女孩心中嚮往成為的指標女神。風格上時而率性、時而優雅的潤娥，就為女孩們示範了最佳的約會裝扮！黑色西裝外套搭上迷你膝上裙，幹練中散發難以忽視的性感氛圍，在踩上一雙正紅色的高跟鞋踏出自信魅力，相信你的對象一定會被你這身裝扮煞到！

劉仁娜



無時無刻都散發甜潤氣息的劉仁娜，不僅有著一雙會笑迷人雙眸，充滿女人味的衣裝造型更是韓系穿搭的指標選。好比微寬鬆的襯衫外罩上一件貼身剪裁的排扣洋裝，這身帶有辦公感的造型勢必能抓住男孩的視線。又或是小露香肩的一字領貼合針織衫…這類能夠突顯身形曲線的都是異性眼中的大勢款喔！

Krystal



作為冰山美人代表的Krystal，雖然在風格造型上沒有先前幾位來的甜美，但冷豔又帶中性質感的衣裝才是她的魅力所在。就如這件及踝洋裝的挑選，以削肩設計加上下擺高開岔帶出致命的性感氛圍，而腳上的皮革長靴則襯出自身的酷帥性格，走起路時洋裝擺動的姿態無疑女神降臨。

Irene 在這麼多韓團中，Red Velvet的隊長Irene人氣可說是名列前三名！精緻的五官與牛奶肌膚，加上有點性感又有點酷帥的調調，只要Irene一出場全場粉絲便陷入瘋狂狀態。然而這次就讓我們和Irene學習甜美混個性的衣裝造型吧！女孩們只需一件素Tee和皮革長褲，在外罩上一件粉彩色的針織衫，此時的穿衣祕訣即是以“要穿不穿”的落肩呈現，帶出慵懶氣息中魅惑的一面。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、instagram@yunakim、@hyunah_aa、@yoona__lim、@yooinna065、@vousmevoyez、@irene.redvelvet

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