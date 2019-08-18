小蘇打、牙膏好好用！超齊全「白鞋清潔術」　四款材質與狀況一次教你

受不了心愛的小白鞋有任何一絲污漬嗎？史上最齊全的白鞋清潔術在此！

帆布材質適用清潔劑

1.牙膏

將鞋面浸濕，將牙膏擠在鞋面髒污處，用軟毛牙刷刷至起泡，多重複幾次以上步驟，乾淨的小白鞋就回來了！記得沖洗乾淨之後，要用衛生紙將鞋子包起來，放置通風處陰乾。

2.小蘇打粉

重度灰塵泥土髒污則需先用清水將泥土沖刷乾淨，在鞋邊較容易藏汙垢的地方用牙刷沾溼，再沾點小蘇打粉，輕刷鞋邊就大功告成了！記得沖洗乾淨之後，要用衛生紙將鞋子包起來，放置通風處陰乾。

3.白醋

先將鞋面用溫水+白醋浸泡2~3小時，再用軟毛牙刷將污漬刷掉，若不好刷，也可以配合牙膏，再用清水洗淨。記得沖洗乾淨之後，要用衛生紙將鞋子包起來，放置通風處陰乾。

4.藍墨水

帆布小白鞋久沒穿容易泛黃，準備一桶溫水及一瓶藍墨水，記得要純藍墨水而不是藍黑墨水！將鞋子浸泡在加入5、6滴藍墨水的溫水裡，大約15分鐘之後，就會發現水變得清澈，將鞋子擰乾之後（記得戴手套），再用衛生紙將整雙鞋包起來陰乾。

※切記！鞋子不能放在太陽下曝曬，否則會越曬越黃！

皮革材質適用清潔劑

1.乳液

先將皮革鞋子上的灰塵拍抖下來，接著用軟布毛巾或棉花棒沾點乳液或牙膏，擦拭髒汙的地方，就會見到很顯著的效果！

2.酒精

一樣先把鞋子上的灰塵抖下來，接著用軟布毛巾或棉花棒沾酒精或綠油精，擦拭鞋面上的髒汙，效果很明顯，但同時也很傷皮革，擦拭完之後皮革會沒有之前的光滑。除了酒精以外，綠油精和卸甲油也可以，只是他們揮發的速度沒有酒精快，所以要再拿乾的布擦乾。

3.鞋子清潔橡皮擦

可以針對小部位的髒污，用擦的就能將髒污擦掉，而且不會像一般的橡皮擦產生很多屑屑，擦完也還是白的，不會跟一般橡皮擦一樣變黑。

4.專用清潔劑

將清潔劑距離污漬15公分噴灑1~2下，污漬上很快地就會產生泡沫，過幾分鐘之後，泡泡會漸漸地變大，污漬也被泡沫帶出來，再用乾布擦乾即可。

※切記！皮革千萬不能使用牙刷，也不能浸泡在水裡，容易發霉！而太過頻繁的使用保養油，容易讓鞋面產生裂痕。

麂皮小白鞋適用清潔劑

1.專用清潔橡皮擦

有針對絨毛、麂皮所出的橡皮擦，但要記得都要順毛以同方向輕輕地擦拭。

23清潔慕斯

如果污漬的面積過大，這時就要求助清潔慕斯，覆蓋髒處後，用微濕的毛巾巾按掉變髒的泡沫，通風處陰乾。

※切記！麂皮製品嚴禁熱風，不然很容易變形。

針織小白鞋適用清潔劑

1.中性洗劑

準備一桶冷水，加入一點中性洗劑或肥皂溶進水裡，把毛巾塞進鞋中增加支撐力，用另一條毛巾沾點洗劑，輕輕地擦拭髒汙，或是用軟毛牙刷輕刷

※切記！動作務必輕柔，避免太用力扯到針織纖維。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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