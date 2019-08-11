女性憂鬱症高2倍！疲倦、健忘、無法開心　4大症狀二周未改善就是求救訊號

憂鬱症是「大腦生病了」，也是「心靈重感冒」，因此是腦部疾病、也算是精神疾病。隨著年齡增長，個性難以改變、生理狀態變差，憂鬱情緒慢性化，憂鬱症的比例也跟著上升， 女性的發生率是男性的 2 倍之多；如果有家族遺傳病史，機率則增加至2~3 倍。

女性易憂鬱原因大解析

為什麼女性比較容易有憂鬱症呢？原因是天生的，由於 男女的大腦結構不同，女性負責掌管情緒中樞的杏仁核運作功能較弱，因此容易出現焦慮、憂慮等負面情緒。若是有家族遺傳，罹患憂鬱症機率更大增 3 倍。

後天因素則包括：女性有生理期、會懷孕、更年期症狀明顯，因此有所謂的「經期憂鬱症」、「產後憂鬱症」、「更年期憂鬱症」。根據研究顯示，生育年齡的女性，高達85％感到經期相關不適症狀，例如：經痛、頭痛、腰痛、失眠、經前症候群等，都會影響情緒。

另外，約有半數的婦女，在產後1~2天之內，會出現突然的情緒變化，主要表現為突然哭泣、激動，或是情緒變化大的正常情緒反應。

而更年期的女性，也是容易罹患憂鬱症的高危險族群，不只發生熱潮紅、盜汗、煩躁、失眠等生理狀態不適，超過50％會低落情緒，更有3分之1首次出現憂鬱症狀，主因就是女性荷爾蒙動情激素劇烈變化，影響調節血清素及正腎上腺素的分泌，自然會導致情緒症狀出現。

其他增加憂鬱症的原因，還包括：追求完美或神經質性格、家庭暴力、不愉快的婚姻關係、季節影響等。

女性憂鬱症患者企圖自殺率是男性2倍

女性不但憂鬱症的比例較高，且產生自殺的企圖也是男性的2倍，通常會利用吞安眠藥、割腕等方式，表達需要獲得關心的求救訊號；然而， 男性憂鬱症的自殺致死率則是女性的 2~3 倍，原因是男性比較容易過度壓抑情緒，反而產生「悶燒鍋效應」，導致更嚴重的後果。

症狀逾2周未改善恐是憂鬱症

憂鬱症的症狀因人而異，如果發生以下相關症狀，超過2星期都未改善，建議就醫尋求精神科及身心科醫師協助。

情緒症狀：情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣。

行為症狀：容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖。

認知症狀：無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭。

驅力症狀：失眠或嗜眠、食慾減低或增加、體重減輕或增加、性欲減退。

8成憂鬱症可治癒

憂鬱症治療包括：藥物治療、心理治療及親友支持，透過3 種層面的正確治療，通常3~6 個月可以治療痊癒，高達80 ％患者能夠治癒。 不過，如果延誤忌諱就醫，需要更長的治療時間，且復發機率也會提高。

根據研究顯示，憂鬱症隨著每次復發，治療效果會越來越差、復發率也越來越高，第一次康復後，有50％的患者會復發，第二次的復發機率為70％，第三次復發率則高達90％以上。

生理層面：藥物治療

透過調控大腦情緒的神經傳導物質功能不足，包括：血清素、正腎上腺素以及多巴胺，主要為三環類抗憂鬱藥物、選擇性血清素回收抑制劑，必須規律使用4~6星期才能發揮療效。

心理層面：心理治療

包括：支持性心理治療及認知性心理治療，透過安撫、安慰、陪伴、加油、打氣等鼓勵方式，以及改變憂鬱症患者不合理的思考方式，或是追求完美、神經質的性格。

社會層面：親友支持

親朋好友可組成至少3人的陪伴或互助小組，透過多傾聽、多陪伴，以及多陪同運動，幫助憂鬱症者遠離負面情緒。

4大良方遠離遠離憂鬱症

1.生活規律：保持正常作息、三餐定時定量，以及睡眠充足，建議晚間11時至隔天早晨6時的睡眠時間，一定要睡足7

小時，可以降低壓力及自律神經失調。

2.運動333：每星期至少運動3次，每次至少運動30分鐘，每次運動後心跳速率達到每分鐘130次以上，藉由快走、慢

跑、騎單車等有氧運動，刺激大腦分泌血清素、多巴胺，有效提升幸福感、改善憂鬱情緒。

3.腹式呼吸：每天早中晚及睡前，各進行20次的腹式呼吸，吸氣時由鼻子吸入空氣，同時伴隨腹部隆起、胸部維持原

有狀態；呼氣時，則用口將空氣緩緩吐出。藉由腹式呼吸可以提升副交感神經活性，達到放鬆身心的效果。

4.寫日記：睡前寫心情日記、感恩日記及快樂日記3種日記，只要寫重點即可，無須長篇大論。心情日記可以整理思

緒、抒發情緒；感恩日記可以降低孤寂感；快樂日記能增加血清素分泌，改善睡眠及提升正面思考能力，並減少負面及憂鬱的情緒。

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諮詢專家／精神健康基金會精神健康指數組召集人、三軍總醫院精神醫學部兼任主治醫師、楊聰才身心診所院長楊聰財

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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