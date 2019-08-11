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「熱傷害」才是乾燥髮元兇！使用吹風機、電捲棒前的打底需知

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不知道你是否發現，使用熱工具乾髮或造型，對秀髮來說才是日積月累的傷害，尤其頭髮的主成份是水分和蛋白質，最容易因熱能大量流失。 我們要告訴你挑對抗熱產品、加上一把智能吹風機，能未雨綢繆，絕對能恢復秀髮生機。

什麼是秀髮熱傷害？

每次吹髮就是在傷害秀髮！一般頭髮造型使用的熱工具溫度從180～230度C不等，一般來說熱度在50～70度時秀髮纖維含水量會開始改變；90～120度時水分保護屏障開始失效，秀髮表層會被破壞；120-150度時會造成秀髮不可逆的傷害；大於200度時，胺基酸降解，在不同溫度下，頭髮受到傷害程度也會有所不同。

吹整頭髮前的抗熱產品怎麼挑？

當秀髮遇水時，頭髮的毛鱗片就會張開，這時若是沒有使用保護秀髮的抗熱產品，髮幹內部的水分與蛋白質便會因為熱能大量流失，加速秀髮受損。

目前坊間抗熱產品大致包含二種功效，一是以小分子的熱聚合物，進入髮幹進行內部重建修復髮纖，達到深層滋養。二是利用親水性的活性纖維、矽油，在髮表速效包覆，形成外部保護層，以阻絕熱傷害。

這類產品的最佳使用時機在於，每天吹整或熱造型前，可於洗髮後擦乾多餘水分，視髮量、髮長取櫻桃般大小的用量，均勻塗抹於髮中至髮尾處，加以按摩吸收，即可為秀髮打底，啟動髮絲保護罩。

2大吹風機神器 新功能再進化

「功欲善其事，必先利其器」，相信大家也發現了，如今市面上的吹風機有愈來愈聰明的跡象，上個月才剛升級更新的dyson Supersonic負離子吹風機，其智能溫控，從原本每秒偵測20次升級為每秒升級40次，能預防頭髮因為過熱受到損傷，再加上了新的柔和吹嘴，更能呵護易敏的頭皮和細軟髮。

9月即將在日本上市的Panasonia EH-NA0B，則擁有「髮尾模式」以「溫-冷-溫風」循環交替，讓髮尾部位不會因為過熱或過強的風溫與風速，讓水分快速流失。另外「頭皮模式」利用60度吹乾頭皮，搭配上奈米水離子可以讓頭皮更保濕健康。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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