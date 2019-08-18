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1分鐘遮好黑眼圈的秘密　掌握訣竅擁有上流電眼

櫻桃籽的美感養成計畫 櫻桃籽

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▲黑眼圈要遮得服貼，保養一定不能少。

文、圖、影／櫻桃籽

從國中開始晚睡，至今也是資深夜貓，隨著逐漸下滑的體力，如今已不是以往那隻能在清晨5點聽著鳥聲「啾啾啾」，看著天光漸亮的那種貓頭鷹程度，但清醒到2點倒也是家常便飯。不過，伴隨而來的是大大的黑眼圈。但，身邊倒也沒有零黑眼圈的朋友，反正黑眼圈遮一遮就好，上完妝後白天依舊活跳跳。

▲▼電眼修修。（圖／記者張妤瑄攝）

保養、化妝，我一向秉持著懶人法則，尤其是化妝，從出社會開始，沒有特別的事情妝容盡量簡單一致，出門前花10分鐘搞定。「遮黑眼圈」也是不過1分鐘的事，但要粉飾太平，確實還是有些小訣竅要掌握，比如說記得妝前一定要保養，保濕更要做足，遮瑕液（底膏）等才不會卡粉，效果才會更服貼更持久。

示範影片中，妝前，眼周用清爽的PS美美妍電眼修修全效發光眼霜按壓保養，充足保水後再上遮瑕，確實會讓遮瑕產品更服貼，效果更好。消除眼下黑輪，眼神更加清澈透明，連帶的眼影發色效果也會更好，也更能駕馭大膽色系的眼妝！

▲▼電眼修修。（圖／記者張妤瑄攝）

其實電眼修修的質地清爽，秉持著懶人保養的信念，有時候真的太懶的時候，也能一支到底，全臉都用這支保養，把它當成質地輕透的乳液使用就行。旅行時更是方便，帶上這一支就行，日夜都能用、妝前妝後也能行，還能縮減行李空間，超方便。

▲▼電眼修修。（圖／記者張妤瑄攝）

不過，最重要的是我的肌膚屬於中性肌，出油狀況不會太嚴重、也不太容易乾裂，才能這樣日夜保養都用這支，大家還是可以視自己肌膚狀況斟酌，比方說帶上面膜，旅行途中每日一片加強保濕，保養更到位。

為歡慶「Her和她」開站，電眼修修全效發光眼霜（30ml，1280元）不但買1送1，還加送3ml體驗包，再加碼送上原價780元的韓妝裸唇唇彩筆1支，等於花1,280元帶回價值3,480元的商品快點這裡搶貨！

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

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