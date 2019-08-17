fb ig video ETtoday search mobile

沙漠風沙+紫外線曝曬都不怕！出差帶瓶全效眼霜發射迷人電波

> >

▲▼東森自然美美美妍全效眼霜。（圖／記者黃凱翊攝）

▲美美妍電眼修修全效眼霜。（圖／凱莉給點力授權提供，下同）

文／凱莉給點力

以前總是被男朋友灌迷湯，說「30歲的女生最迷人」，又有美貌又有智慧又成熟，但是當自己真的過了25歲之後，就會開始煩惱最容易顯老的眼角細紋啊！

我嘗試過很多眼霜，有質地輕透但對我非常無感的、也有主打抗老非常滋潤卻害我長了小肉芽的，攤開來看就是一部用自己的臉作嘗試的辛酸血淚史，我是標準的外油內乾人，要找到剛剛好適合我的眼霜真的不容易。
▲▼PS美美妍全效眼霜。（圖／記者黃凱翊攝）

這次出差前拿到一罐PS美美妍的電眼修修發光全效眼霜，出門前想起忘記打包我慣用的眼霜，隨手一抓放在桌上的電眼眼霜就趕著搭飛機去了，原本還很擔心在內蒙古出差的這幾天，臉上會長出小細紋，沒想到塗了卻意外發現他是一款超級適合我的肌膚的眼霜。

▲▼PS美美妍全效眼霜。（圖／記者黃凱翊攝）

他擠出來的質地清爽不黏膩，擦在眼下很輕易就被肌膚吸收了。

▲▼PS美美妍全效眼霜。（圖／記者黃凱翊攝）

後續上妝時也不卡粉。（碰過卡粉嚴重的眼霜，趕著上班時真的很令人崩潰）

▲▼PS美美妍全效眼霜。（圖／記者黃凱翊攝）

你看！我是不是把眼周的細紋都跟林志玲一樣藏得好好的呢！

網路上看到她說還可以拿來塗全臉，住在沙漠的那晚，塗完精華液後我便很豪邁的拿來塗全臉，7天出差結束後，不只沒有長肉芽，小細紋也完全沒出現，皮膚還更加緊緻保水，完全超乎期待呢！

▲▼內蒙古自治區多倫草原。（圖／記者黃凱翊攝）

就在一整個星期都在紫外線高又風沙大的沙漠和大草原走跳，眼角也都維持得好好，沒有被草原氣候影響長出細紋。

現在只要進入剛上線的美美妍網站，輸入我的專屬折扣碼「kelly1212」，原價$1280的眼霜立刻打對折變買一送一，還額外加送嘟唇修修唇筆跟3ml眼霜試用包，根本送的比買的還要多啊！

▲▼PS美美妍唇筆。（圖／記者黃凱翊攝）

順便開箱一下這支嘟唇修修豐嫩顯色唇筆，唇筆塗在嘴上很滋潤，不太容易掉色，我擦的顏色是韓妝裸唇，我覺得擦起來蠻像紅莓色，這款粉色會顯得整體妝感更加粉嫩，都覺得自己看起來像少了5歲。

▲▼PS美美妍唇筆。（圖／記者黃凱翊攝）

因為是唇筆設計，所以非常好描邊，照片中我疊擦了兩層就很顯色。

▲▼PS美美妍唇筆。（圖／記者黃凱翊攝）

塗在手上會比較像是紅莓色，算是很顯白的一款唇筆，現在買眼霜除了再送一條眼霜正裝跟試用包外，還有加送一支脣筆正裝（原價要780元），只有輸入我的折扣碼才有這麼大的優惠喔！等於用1280元就可以拿到總價值約3千4的產品，根本買到賺到，快點手刀約閨蜜們一起屯貨吧→http://bit.ly/31mEEks

關鍵字：

東森自然美, 美美妍, PS美美妍, 電眼修修發光全效眼霜, 眼霜Her, Her和她, ps美美妍電眼修修發光全效眼霜, ps美美妍, 自然美, NB, ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆, 韓妝裸唇, 眼霜, 唇筆
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊

領口鬆掉先別丟！洗衣博士教你「3招」讓T恤復活

泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿

兩性專家：想要戀情常保鮮，「3個地雷」千萬別踩！ UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站 TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈 OL每日臀橋60下！健美女神紀艾希教你練「蜜桃臀」，在家就能做 別和他吵架！冷戰王星座TOP3，巨蟹跌破眼鏡、處女絕不好惹 Melody就愛「一套到底」　懶時尚勾引媽咪刷下去 約會必勝！網友激推4個「急救美妝神物」　帶它超加分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面