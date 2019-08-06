「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

▲30歲的曾之喬至今仍時不時散發少女感，19歲的歐陽娜娜則是時而少女、時而成熟。（圖／翻攝曾之喬IG、歐陽娜娜Nana微博）



記者張妤瑄／台北報導

曾之喬步入30歲，開朗性格也造就穿搭上越來越解放，默默耍性感的心機越來越強，深夜穿著一套黑色貼身洋裝，S曲線全都露，讓人看傻。她寫下一長串的「老人養身說」，最後還話鋒一轉說想當「性感的老人」，為自己的圖文相符頗得意。

實際上，最近喬喬撞包19歲少女歐陽娜娜，但沒想到這位「性感老人」PK辣妹，清涼度立刻勝出，果然是前輩女星，功力深厚。

▲曾之喬深夜上傳S曲線辣照，發夢想當「性感的老人」。（圖／翻攝曾之喬IG）



也許是天氣太熱所趨，曾之喬最近愛上穿薄透T-Shirt，內衣都會若隱若現透出來，最近她與歐陽娜娜撞包時，就穿這麼清涼，而娜娜則是穿著厚外套拍雜誌，涼感差一大截。

撞包時，喬喬綁著雙辮擦起大紅唇，殺氣十足，她背著Salvatore Ferragamo新一季主打的BOXYZ草綠色小包，讓超愛植物的她光看到顏色就買帳，愛不釋手。

▲曾之喬撞包歐陽娜娜，靠「清涼感」輕鬆勝出。（圖／翻攝曾之喬IG）



歐陽娜娜日前拍攝《T Magazine風尚志》時，將大提琴日常搬上封面，背著大提琴走在街上，散發文藝美少女的氣質，身上則背了一款與之相稱的格紋粗花呢拼接BOXYZ，也很有文藝感。只是不巧與喬喬上演撞包記，草綠小包對尬格紋粗花呢，說什麼也是草綠涼感略勝一籌，加上主人薄透T-Shirt性感秀，冬裝少女自然只能先借過。

▲歐陽娜娜拍雜誌時穿冬裝，背的BOXYZ自然也是秋冬感濃厚的款式，格紋粗花呢拼接牛皮包款，與大提琴文藝美少女的氣質很合拍。（圖／翻攝歐陽娜娜Nana微博）



▲（左起）娜娜款格紋粗花呢拼接牛皮BOXYZ，售價NT$74,900元；喬喬款萊姆綠牛皮提包（小），售價NT$64,900元。（圖／品牌提供）



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這回合，文藝美少女當然輸啦～不過倒也不要緊，大提琴扛霸子的氣質，大家學都學不來。

▲歐陽娜娜音樂底子深厚，回歸生活的她就是活脫脫一枚文藝美少女。（圖／翻攝歐陽娜娜Nana微博）