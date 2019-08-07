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妳的It Bag上榜了嗎？全球最受歡迎精品包TOP 3出爐　沒有LV、GUCCI

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編輯／Duke

時尚圈的競爭非常的激烈，尤其是各大國際精品最為明顯，從化妝品的比拼，再到服裝、包款等，雖然品牌的名氣很重要，但大家終究還是會挑選喜歡的外型，而知名時尚平台Lyst，近期便宣佈2019年Q2季度最受歡迎的精品包TOP 3，所以下方帶各位一覽上榜的包款吧！

第1名：Off-White Jitney

設計靈感來自往返紐約市中心與高級避暑勝地漢普敦的大眾運輸巴士Hampton Jitney的包款，自發售以來迅速成為最受歡迎的第一名，而該系列的特色在於「TURN TO OPEN」開啟提醒標誌以及可以旋轉的箭頭，而黑色塗鴉包售價為台幣36,500元、白色迷你塗鴉包，售價為台幣24,700元。

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲黑色塗鴉包。（圖／翻攝自Off-White）

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲白色迷你塗鴉包。（圖／品牌提供）

第2名：Chloé C Mini Bag

透過無數名人加持後，也成為眾多女性心目中的It Bag，而這款Chloé C Mini Bag設計簡潔，並且攜帶方便可用於各個場合，其正面的「C」字Logo也相當搶眼，能獲得第二名的位置，絕對是實至名歸，售價為台幣52,500元。

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲Chloé C Mini Bag設計簡潔、攜帶方便。（圖／翻攝自Chloé）

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲就連坎達兒珍娜（Kendall Jenner）也有購入。（圖／品牌提供）

第3名：Bottega Veneta（BV）The Pouch

由新任創意總監Daniel Lee打造的首個包款之一，而這款全新推出的The Pouch手拿包，不僅配色多元以外，採用的小牛皮革也帶來超高質感，一般皮革款售價為台幣75,800元、編織款售價為台幣91,900元。

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲一般皮革款手拿包。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

▲2019 Q2精品包TOP3。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Chloé、Off-White、品牌提供）

▲編織款手拿包。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

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關鍵字：

Lyst, 時尚, 精品包, Off-White, Jitney, ChloéC, MiniBag, BV, ThePouch, ItBag
fashion.net

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