IU《德魯納酒店》預覽今年韓妝重點　咬唇妝OUT、飽滿紅唇才是大勢

不知道大家看《德魯納酒店》了嗎？IU歐膩在裡面真的美若天仙啊！除了服裝之外，他的妝容也是韓網的討論重點之一～想要掌握今年韓妝流行，一定要跟我們張滿月社長學啊！

TIPS1：飽滿紅唇

從不管是劇照、定妝照、劇集裡，都可以看到IU歐膩的飽滿唇妝～今年開始韓國已經不再流行咬唇妝，反而回歸過去的「飽滿唇」（而且尤其喜歡大紅色、磚紅色等較深的顏色），不過即使看起來只是將唇膏畫好畫滿，但為了講求自然，還是有兩點訣竅！第一點就是一樣會使用雙色口紅，疊擦出外淺內深的唇色，只是不再將唇周留白～第二點則是，即使將唇部都填滿，但一樣要拿暈染刷暈染唇線邊界！

TIPS2：下垂眼線OUT，自然平拉才是大勢



第二個重點就是眼線！不只「咬唇妝」不再流行，連以前韓妞最愛的下垂狗狗眼都被淘汰了！今年的韓妝講求「自然」，所以不再刻意化出不符合自己眼型的妝容，眼線只需要順著每個人的眼型平拉即可！不過因為講求自然，所以需要拿咖啡色眼影，暈染眼尾ㄑ字處，眼線和眼影的邊界，製造出陰影感，更有自然放大眼睛的效果～除了眼線之外，其實很多韓妞也會拿咖啡色眼影，暈染眼頭到下眼瞼後1／3處，不只能增加眼睛的深邃度，視覺上也有「開眼尾」的效果！

TIPS3：野生彎眉



「野生眉」不用多說，相信有在關注韓妝的女孩都知道，從2018下半年開始的大勢眉型就是他！不過2019下半年的野生眉有一點點小改變～眉尾不再是平拉，而是稍微下降，讓眉峰的存在更顯著一些，打造像順著毛流畫的自然彎眉感！

文／美人圈 圖／翻攝自Gossipstar - MThai、지방선거、twitter@935_089、@CJnDrama、HanCinema、ig@dlwlrma

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