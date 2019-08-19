電棒捲使用教學大全！6種捲髮通通難不倒，平板夾也能捲出韓系水波紋

想捲出韓妞的自然大波浪，卻總不小心燙出阿婆捲髮？新手、手殘女孩有福了，這回讓我們有請讓髮型師「電棒捲X各捲髮髮型」全步驟拆解教學，手把手教你如何用板夾、捲髮棒燙出各式韓妞的蓬鬆捲髮造型吧！

捲髮教學1：蛋捲髮

蛋捲髮比泰迪捲髮捲度更大，同時有著較明顯的波紋線條，能幫圓臉型的女孩修飾臉型輪廓。對新手來說，選用帶有小夾子的筒狀電捲棒能較簡單地做出「蛋捲髮」，此外，特別記得要「小束、小束」的逐一上電棒捲，成型後才會自然好看唷～

捲髮教學2：大波浪捲髮

「大波浪捲髮」可是許多女生夢寐以求的髮型呀！想打造女神味的波浪捲髮，其精髓就是要「蓬鬆」，除了能用常見的基本款筒狀電捲棒快速完成，懶人女孩會在睡前綁上三股辮，待隔日起床就能毫不費力的擁有自然系波浪捲髮啦～

捲髮教學3：木馬捲髮

木馬捲的弧度是有層次、帶些稜角感覺的，因此用平板夾做木馬捲髮是最適合不過的。我們先夾住頭髮中上層（但不要太貼近髮根），接著將髮尾纏繞於板夾，出來的捲度就會充滿線條感囉～

捲髮教學4：水波紋捲髮

溫柔動人的「水波紋捲」也是韓妞們近期討論度很高的捲髮款式，打造的方法也特別簡單，只需一根直夾板正反來回的轉半圈夾燙，一個漂亮的S型波紋就輕鬆燙出囉～

捲髮教學5：雲朵捲髮

像棉花糖一樣柔軟蓬鬆的「雲朵捲髮」非常好打理，捲髮隨性又有氣質，特別適合中長髮的女孩。最棒的是，女孩若擔心白天梳化時間不夠，可以睡前先用筒狀或錐形電棒捲燙出大波紋，睡醒後只需稍做整理定型，捲度仍會慵懶又唯美～

捲髮教學6：可卡捲髮

近期小波紋捲髮回歸，「可卡捲」或「泰迪捲」其實都特別適合髮量少的女孩。我們可以選用直筒或錐形的電棒捲來快速完成，使用時從接近髮根處開始做較細密的纏繞，出來的髮型就會復古又時髦囉～

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠化妆很简单MM 、IG@idhair_sunae、@hy13am、@min.ver、@thesuelon、@yein_j00

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