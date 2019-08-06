fb ig video ETtoday search mobile

用小細節偷偷放閃！七夕必敗「情侶愛心襪」　400元就能變潮人

> >

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲七夕情人節就送她可愛印花情侶襪。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

七夕想要送出平價卻又獨特的情人節禮物，或許可以考慮將眼光轉移到腳上。台灣運動配飾品牌LIFEBEAT一向以獨特風格吸引粉絲，現在更與獨立設計師品牌MAO.MAO STUDIO聯名推出七夕情人節印花襪，花朵與愛心勢必讓你心動。

此次七夕情人節印花襪演繹的不僅是浪漫風格，靈感更來自藝術家Niki de Saint Phalle的雕塑「Black Dancer」，運用花朵與愛心圖騰展現生命中的歡愉時光。

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲提供及膝襪與中筒襪多種搭配。（圖／品牌提供）

不論是輕鬆穿搭或是隆重場合，襪子的細節用心都是對方能感受到的。另外像是繽紛的撞色搭配或是密集、條紋排列的印花造型，都是品牌獨特元素所在。並且本次系列提供男女14款聯名印花襪做選擇，包含及膝襪與中筒襪，符合粉絲們在日常中多變的穿搭造型。誰說情侶一定要穿得一模一樣，在小細節上呼應更能夠感受甜蜜氣息。

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲情人節印花聯名襪，NT$320至NT$390。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

除了七夕情人節印花襪，粉絲們同樣可以考慮人氣動畫《寶可夢Pokémon》旗下的伊布造型襪，直接將伊布立體的造型放上襪子，提供10款樣式給大人小孩們穿著，讓你在外出的同時，也能感受到神奇寶貝的陪伴，絕對是最吸睛襪子。

▲襪子。（圖／品牌提供、翻攝自pokemon.jp）

▲伊布襪適合大小朋友穿著。（圖／翻攝自pokemon.jp）
 

關鍵字：

七夕, 情人節, 禮物, 平價, 情侶, 襪子, MAO.MAO STUDIO, LIFEBEAT
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉

睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天

魯夫手上拿的是隱藏版！atmosＸ《航海王》聯名暗藏玄機　8／8準備開搶

《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增 【奧斯塔羅】最近工作上有什麼好運將來臨嗎？ 煩惱寬褲怎麼搭？日本男生都穿「帆布鞋」　初心者能一次就上手 梅根王妃挺孕肚開會畫面曝光！親自籌備「職場服飾」　背後理念藏洋蔥 不怕髒白鞋6選！奶油底很重要、挑這種要白不白的才實穿 「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面