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IKEA 2020年最新型錄曝光　「睡眠革命」成主題

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▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

▲IKEA 2020年型錄封面，主打臥室與睡眠。（圖／翻攝IKEA.com，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典家具大廠IKEA近期在全球官方網站上，公布2020年最新型錄主題「睡眠革命」，以享受一夜好眠的重要性與樂趣，來強調新年度的居家空間目標，從臥室氛圍與佈置，還有空間應用與收納，提出一些新的產品與構想。

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

說IKEA是影響全球家庭最多的廠商，一點也不為過，憑藉著在全球的分店駐點，IKEA的居家商品與家具，幾乎擴展到了數千萬個家庭，在每年8月發行的型錄，其發售量僅次於聖經，因應生產流程調降商品價格，並推出新年度的創意新品，則會再度改變全球家庭的居家陳設。

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

2020年度的新目錄，則以睡眠革命為主題，臥室想當然爾成為重點，在新型錄中，重點包括如何透過居家商品包括窗簾、百葉窗來調節臥室光線；利用好的床墊、被子跟枕頭來提升睡眠舒適度，以及透過居家用品像是地毯、綠色植物等，營造舒適的情境，降低噪音或改善空氣，讓使用者睡得更好。

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

此外，因應城市中有限的居住空間，收納的運用，或者是家具設計的簡易性也是重要的一環，讓有限預算的族群、空間條件有限的消費者，都能選擇適合自己臥室的居家商品，相信也是新一年型錄上的重點，簡單耐用、複合多功能式的新設計，即將在8月份正式登場。

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

▲IKEA 2020年型錄。（圖／翻攝IKEA.com）

關鍵字：

IKEA, 型錄, 2020, 臥室, 睡眠革命, 宜家, 宜家家居
fashion.net

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