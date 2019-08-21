美麗沒有尺寸之分！名人、超模宣導 #bodypositive「身體自愛意識」IG正夯

如果你常關注歐美名人IG，應該對這個Hashtag不陌生 #bodypositive。超過一千萬人使用，從好萊塢名人到實境秀明星像是蕾哈娜Rihanna、大尺碼超模亞希莉格拉罕Ashley Graham、維密天使…，美麗無尺寸、膚色之分，全世界開始推行「身體自愛運動」，現在來聽聽她們對「美」的定義吧！



為身體自愛意識發聲的人們怎麼說？

大尺碼超模亞希莉格拉罕（Ashley Graham）曾分享對於尺碼看法：「這應該成為一種常態。我真的希望並且正力圖在接下來的十年內我們甚至不必談論這個話題。美麗沒有尺寸之分。」

2017年上市的蕾哈娜（Rihanna）的Fenty Beauty，重新定義了美妝產業對於主流審美的標準，簡直是時代劇變的開端。由Rihanna本人與Slick Woods、Duckie Thot、Paloma Elsesser及Halima Aden等多元選角共同入鏡的系列宣傳影片，既性感又引人注目。Fenty的核心理念很明顯：一個更具包容度的美妝產業，以及更多元的美感。







首位站上維秘大秀的菲律賓裔模特兒Kelsey Merritt也曾在Instagram上po出自己臀部上的妊娠紋，寫下「妊娠紋是性感的。」希望藉由自己的社群力量傳達以正面心態欣賞自己的自信態度。



今年格拉斯頓柏利表演藝術節Glastonbury最受矚目」的歌手莉佐（Lizzo），可說是 Instagram 世代身體自愛意識的指標，穿著亮片緊身衣展現自信自愛的態度，在台上發光發熱，她對著台下粉絲說道：「我要你們今晚回到家後看著鏡子然後對自己說「我愛你，你很漂亮，你無所不能！」

Lizzo一直以來都直言不諱地說出她的想法，她說，品牌商家們「花了數十年的時間告訴大家他們不夠好，然後向他們推銷某個理想的美麗範本。而突然之間你就要將自愛意識包在產品中賣給他們？大家根本不知道怎麼愛自己，因為他們都試著要看起來像是你所推銷的那個範本！」雖然代表形象更具多樣性無疑地是件好事，但忽略了數十年來定義狹隘的理想美，突然做出180度大轉變、希望藉此跟上身體自愛意識這個風潮的品牌，可以做好在受到喝采之前會先遇到譏笑嘲諷的準備。

但這並不是指商家們完全地沒有反應－可說是幾乎相反：市場上鮮少有美容或健康相關的企業沒有宣稱自己接納了體型的多樣性、推崇「各種體型與身材大小」的女性並宣揚「身體的自信美」。但問題是，就現狀看來，當他們將這種觀念轉化成他們所選用的代表形象和合作的模特兒時，似乎做得太過火了。



身為模特兒與新書《Mixed Feelings》作者的Naomi Shimada 也表達了這樣的感受。31 歲的她已是「標準 14 號尺碼」有將近十年的時間。她最大的挫折之一，就是那些對於體型多樣性表面上採取接納態度的品牌商家們，比起反映出她所謂的「正常中等體型」，會以極端且煽動的方式來呈現出這份美麗。「例如為什麼體型較大的身軀就總是以裸體的方式來呈現？」她問道。「長期以來，大家都只想讓我以裸體的姿態來進行拍攝。在時裝方面，他們可以說樣品沒有更大的尺碼了... 但是在美容品方面，體型應該沒有什麼關係。體型較大的女孩們在宣傳拍攝中總是裸體或者被標上『性感女孩』的風格標籤，這讓我很沮喪。為什麼體型較大的身體不能只單單地呈現出美麗呢？」







Shimada 也和 Nike 合作過，而這個品牌曾在六月時於倫敦的旗艦店推出「大尺碼模特人形」，使得它在這場自愛意識的爭辯中得到了一時的注目。雖然有許多人狂熱地讚賞這項舉動，但有些人卻批評它擺設出「過胖」而且「跑不起來」的模特人形。



有哪些品牌適當地呈現出身體自愛的意識呢？

名人朱爾斯馮亥普 Jules von Hep去年成立具有身體自愛意識的助曬品品牌Isle of Paradise讓過往對於美麗所塑造出的意象開始走向終結。在他整段職業生涯中，都能在女人們以裸身且塗過助曬劑的姿態站在他面前時聽到她們為自己的體態而道歉，這讓他覺得自己有必要利用「身體自愛意識所具有的活力」來創造出一些產品。他的代言形象選用的是「真實」，且更重要的是，看上去很快樂的女性，每一個皆有不同的體態。

其他的例子像是Fenty、CoverGirl、Babor和Revlon都曾選用過一系列更具代表性的體型。





為什麼規模較大的品牌在接納身體自愛意識這方面步調這麼緩慢？

Nike 獲得高度關注展現出無意識的偏見所帶來的混亂局面，而這或許有助於說明美容品牌們究竟在與什麼境況苦苦搏鬥著。這和「美麗」與「健康」之間的平衡交界發生變化有關。你缺少了其中一個狀態還能保有另一個狀態嗎？在今日#fitnotthin運動影響下，所謂的健康與衣物尺寸之間有何關聯？健康與美麗兩個概念之間的相互作用正在轉變，而長久以來遵照固定的理想體型來進行宣傳的美容產業，便發現自己很難在兩者之間確定出適當的方向。



Dove 在2004年發起尋求真正美麗的活動後便一直努力地要在美容業界中佔得一席之地－而其對美容業界的推崇與質疑兼而有之。但就在上個月，該品牌因為其舉行的#ShowUs專題宣傳活動而贏得了聲名卓著的坎城國際創意節Cannes Lions所頒發的獎項，在這個活動中，Dove以5,000 張由女性所拍攝、呈現出「真實女性」的照片，表達出「百分之七十的女性仍然無法從她們每天看見的形象中感受到代表性，對於這份勢不可擋的意識，我們想要有所響應。」

Dove 的宣言令人印象深刻，而且是全球少數幾個美容企業帶領改變的例子之一。那為什麼沒有更多的品牌就他們所描繪的形象在外表上多做考慮呢？「我認為這是個執行起來會艱鉅到令人卻步的巨大改變，」Dove 的全球品牌副總裁Galvani說。Von Hep 接著說道：「有好多人警告過我不要做與自愛意識相關的事業。我曾為此和朋友、同事、零售商等人吵過架。對於要表明立場、做異於他人的事，我想還是有人會有實實在在的恐懼，即便是現在這個時代。」

Shimada 也同意：「我想這份恐懼就是害怕我們如果做出了改變，就會把大家嚇跑。但我想要相信我們能超越這份恐懼，」她說。「我想要相信我們身處的是一個大家更有遠見的世界。至少，我想要看到更多規模更大的品牌做出類似的宣言。」

※文字：Nicola MoultonㄝTiffany Leu | 編輯：Tiffany Leu | 來源：CNI |

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