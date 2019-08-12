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追劇、敷面膜也能做的3招核心運動　每天花10分鐘練出完美線條

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許多初學者開始接觸運動後，第一句話就是「天阿，我的核心去哪了！」不少要靠核心力量支撐的動作，都因為核心力量不足而導致做不久，甚至會讓動作不標準。而開始訓練核心後，會發現以往容易腰痠背痛的身體開始獲得改善，身體線條也因為核心的幫助有了變化。既然核心這麼重要，每天花個10分鐘訓練一下，絕對很划算！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

名模Angelina陳怡安親自示範三個訓練核心的動作，追劇、敷面膜時也能做，只要準備一個軟墊或毛巾墊在腰後，在家裡地板上就能開始你的核心訓練：

第一個動作（一分鐘）

1. 首先躺平，四肢伸直，但雙腳微微45度離地
2. 左腳彎曲90度抬起，上半身起來
3. 再換腳，類似仰臥起坐，運用肚子的力量起身

注意，腳和上半身都沒有碰到地板唷。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第二個動作（一分鐘）

1. 雙腳呈現90度彎曲，上半身用肚子的力量撐住
2. 接著雙手互握，左右兩邊交換轉動

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第三個動作（一分鐘）

1. 類似棒式Plank的動作，但手掌往外，手軸往內
2. 屁股夾緊，肚子收緊，腿伸直
3. 維持一分鐘呼吸吐氣

三分鐘結束後，休息15秒，再繼續重覆這三個動作，共四次。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

飲食控制重點

平時除了練核心，飲食也是關鍵。Angelina陳怡安分享自己平時只有早餐會吃澱粉，午餐和晚餐都以蔬果、魚肉、蛋類為主，少油少鹽少澱粉，但看個人需要的量來攝取，以澱粉來說，Angelina陳怡安因為工作需要上鏡頭好看，每天澱粉的量就會儘量在一個麵包或一碗飯。

如果想要急救型的減肥，Angelina建議跑步流汗可以消水腫，若想要隔天起床不要水腫的話，前一晚最好吃水煮的食物，不要有鹽巴。還有愛吃水果的人，最好白天把水果吃完，趁著還有在活動時把水果的糖分燃燒掉。

※編輯：yoyo | 圖片：yoyo |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

『瘦身』 瘦腰瘦肥肚 ♥ 5個動作立馬見效 ♥ 腰是腰，肚子消消

瘦小腹超有效 Kate老師分享2招瑜珈瘦肚子瘦腰運動

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

核心, 陳怡安, 線條, 在家運動, 身體塑形, VogueTaiwan
fashion.net

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