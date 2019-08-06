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新婚人妻夏于喬瞞著老公偷偷來！親自設計對戒「好像重新戀愛」

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▲夏于喬婚後的第一個情人節，送對戒給老公，分享日常甜蜜小事。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

女星夏于喬在今年（2019）五月嫁給導演林書宇，剛成為人妻的她，帶著幸福和喜悅，現身日本訂製珠寶品牌K.UNO在台首家旗艦店，同時也為本次開幕活動首度公開了親自設計的對戒。夏于喬更害羞表示，「老公目前還不知道這個七夕驚喜」，甜蜜氛圍讓大家羨慕不已。

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲夏于喬甜蜜升格新手人妻。（圖／品牌提供）

夏于喬愛情事業兩得意，不僅因電影《灼人秘密》走上坎城，成為實力派女演員，也在今年五月傳出好消息，和導演林書宇走過三年戀情修成正果，為了迎接兩人婚後第一次情人節，夏于喬公開了親自設計的對戒草圖，坦言第一次操刀設計戒指，「就像重新戀愛了」，難掩激動心情。

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲夏于喬公開情人節對戒草圖，包含兩人濃濃愛意。（圖／品牌提供）

夏于喬和老公的對戒，使用兩人英文名字做設計主元素，外觀簡約大方，搭配職人在戒環內圈親自刻上「Soulmate」字樣，並鑲上由鑽石原石切割而成的「Two as One Diamond」，透過拼圖概念及不同材質使用結合成兩人的對戒，象徵小倆口之間密不可分的關係。夏于喬戴上戒指之後嬌羞回應：「老公現在還被蒙在鼓裡，活動結束要馬上送給他，以免他看新聞發現這個情人節驚喜。」

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲夏于喬。（圖／品牌提供）

▲新婚兩個月的夏于喬，依舊充滿激動和喜悅。（圖／品牌提供）

兩人好感情不僅於此，被問到新婚的感覺，夏于喬表示：「雖然沒有什麼大改變，但就像是兩人原本坐在車上看風景，突然被繫上了安全帶，十分安定。」直接默認老公就是安全帶，如此不可或缺的存在。

她也提到，「老公是很木訥冷靜的人，常常是我在逗他笑，但是他會在許多細節上關心到我，像是我結束工作，默默幫我放好洗澡水，這類細小的舉動都十分窩心。」看來在對戒的加持之下，新婚人妻會更加美麗和幸福。

▲K.UNO。（圖／記者鮑璿安攝）

▲K.UNO。（圖／記者鮑璿安攝）

▲K.UNO提供多款迪士尼訂製商品。（圖／記者鮑璿安攝）

K.UNO是日本唯一全訂製珠寶品牌，在台北東區設立旗艦店，除了婚戒之外，更有迪士尼的多項訂製商品讓妳少女心融化，像是融合了灰姑娘公主的南瓜馬車戒指以及玻璃鞋項錬，商品設計概念均源自於自然及植物的強韌，在溫柔與美麗中發現理想的樣貌，以精緻的工藝帶給顧客最奢華的夢幻享受。

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關鍵字：

夏于喬, 結婚, 戒指, 對戒, K.UNO, 東區, 林書宇, 日本
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