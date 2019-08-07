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日本近期超搶手的2款包！不會跟人別撞的PVC半透明包、十數花紋韓妞搶瘋

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編輯／JJ　圖／翻攝自官網、wear

每次只要日本開始紅什麼潮流單品，就會一路延燒到台灣，代購商家們都拚了命的到處掃貨，除了一些常態都瘋搶的The North Face紫標、Beams、NaNa-NaNa和其他許多經典運動品牌之外，近期有兩個品牌的包款脫穎而出！

＃Beautiful People

日本品牌Beautiful People知名度不算高，但也已經創立了十幾年，他們家的透明PVC包與帆布包現在成了女孩們的心頭好，近年流行的PVC材質更是不敗，不想買之前介紹過潮牌NaNa-NaNa跟別人撞包的話，買這咖就沒錯，中間有交織的格紋，所以呈現半透明，街頭感比較重一些，又帶點俏皮可愛的感覺。

▲日本搶購包款。（圖／翻攝自官網、wear）

帆布袋的部分就更適合氣質型的女生，顏色選擇非常多，也有分大小，款式簡約、中性，男生拿起來也很好看。

▲日本搶購包款。（圖／翻攝自官網、wear）

▲日本搶購包款。（圖／翻攝自官網、wear）

＃SOUSOU 數字包

日本SOUSOU最經典的就是這個「十數」圖案，日本傳統工藝注入年輕氣息，許多人應該對它們家的「足袋」不陌生，非常具有日本風味，另外還有這個「口金包」，加上十數的圖案之後，整個更活潑可愛，不僅是受到日本女孩們的喜愛，甚至一路紅到了南韓，許多韓妞都紛紛搶購。

同樣的十數花紋還有製作成非常多品項喔！服裝、襪子、手機殼、各式手袋都有～

▲日本搶購包款。（圖／翻攝自官網、wear）

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關鍵字：

潮流, 日本, 包包, 小包, PVC包, 數字包
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