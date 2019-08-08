【奧斯塔羅】想脫單必看，未來半年桃花運如何？

雖然一個人的生活是愜意自在

但面對戀愛時的甜蜜

還是挺嚮往的

如果你還單身

也想結束單身

就跟奧斯老師一起來看看

未來半年的桃花運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，你要打開愛情雷達了，這樣的牌組代表照顧與情感傳遞，所以未來半年你的桃花運勢並不算太差，只是這對象並不是你的 「標準型」，所以一開始認識的時候，可能不會有太大的情感投射，但經過相處之後，你會覺得對方還不錯，而且感覺也滿好的，所以挑選到這組牌的朋友，在接下來的半年內，千萬不要排斥認識人的機會喔！

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選擇這組牌的朋友，接下來半年的桃花運勢就沒很理想，這樣的牌組代表休息以及沉澱，所以面對桃花或是結束單身這件事情，可能不會積極去尋找，並且有一部份是來自於工作上的忙碌，讓你下班後就想回家躺在床上，所以接下來的桃花運勢，就沒有這麼理想了，不過，奧斯老師要說那也沒關係，不如就先忙於生活與工作中。

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選擇這組牌的朋友，接下來半年的桃花運勢就比較不理想了，要結束單身的機率相當的低，這樣的牌組代表熱臉貼冷屁股，有很大可能是想認識的對象對你沒興趣，或是主動接近的對象你不喜歡，所以你未來的半年才會沒機會遇到適合自己的對象喔！

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選擇這組牌的朋友，未來半年的桃花運勢不算太差，有機會可以結束單身或是機新對象，這樣的牌組代表積極以及熱情，所以奧斯老師要說，即將到來的對象是一個積極熱情或是喜歡往外跑的人，對於很多事情都很好奇，另外，個性上也會比較幼稚或是年紀比你小，而這幾點都會是這對象存在的條件或是外在，所以下半年要是有機會認識，不如好好的觀察一下吧！

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