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開箱／不帶會死！旅遊「必備小法寶」　不靠P圖就能跟細紋說Bye

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▲ PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜。（圖／記者周姈姈攝）
▲ PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜超粉嫩的外觀，讓每個女生看到都愛不釋手。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

文／旅遊辣寶貝

說到旅行，大家有沒有那種「不帶會死」的必備品呢？除了化妝水、保濕乳霜和卸妝用品之外，我還會帶上一條眼霜！由於我很常曬太陽和泡海水，所以如果沒有好好保養，皮膚就會很容易變乾燥、長細紋，特別是眼睛周圍，因此眼霜就成為我行李箱中的常客，讓我不用靠P圖也能擁有光滑的眼周！

這條「PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜」早就成為我的每日必需品許久啦！當初會接觸到這條顏霜也是因為同事凱莉給點力－主播黃凱翊推坑，她當時剛從內蒙古回來，就一直告訴我這條眼霜有多好用、多清爽，於是我身為一個腦波弱的女生，也就這樣陷入眼霜的魅力之中了。

我平常很愛到處曬太陽、玩水，有時候為了方便和省時間（也可以說是偷懶）就會亂擦保養品，甚至有時候只擦一層化妝水就結束保養，直到有次仔細照鏡子才突然發現「眼周都是細紋」，那時候我才意識到不好好保養眼周的嚴重性，我才23歲，但是眼周就那麼多紋路，實在很不應該。

▲ PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜。（圖／記者周姈姈攝）
▲眼霜小小一條方便攜帶，已經成為我出去玩或出國的必備品。

PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜主打多重創新成分+360度修護配方，高倍益生菌能量幫助平衡肌理，6種科技胜肽全方位提升肌膚的緊緻彈力，雙重植物精粹深入賦活修復；另外，由於這條眼霜擁有極細緻親膚的特性，因此除了眼周之外，也能使用於全臉。

這條眼霜容量為30ml，小小一條很好攜帶，行李箱隨便一個縫隙就能把它塞進去，而且眼霜的包裝設計很可愛，是女生都會喜歡的粉紅色搭配水藍色，姐妹看到都會搶著用。

▲ PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜。（圖／記者周姈姈攝）
▲眼霜質地偏向白色微透乳狀，散發淡淡的花香味。

眼霜為白色微透明乳狀，抹開後很快就能被肌膚吸收，帶有淡淡的花香，使用過程非常療癒，上臉後清爽不油膩；更重要的是，這條乳霜不會讓我的眼周亂長肉芽，因為我只要用到很滋潤的眼霜就會開始亂長東西，所以這條乳霜可以說是我的蜜糖保養品。

另外，我也會將眼霜塗抹在脖子上，女生不僅要照顧眼周，就連脖子保養也不能馬虎呀！

▲ PS美美顏－電眼修修發光全能眼霜。（圖／記者周姈姈攝）
▲眼霜抹開後很快就會被肌膚吸收，清爽不油膩，全臉都可以塗抹。

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