要符合「標準」面貌、不化妝就不能出門？韓國掀起對#Kbeauty反彈

韓式美妝又再一次進化，然而，這次與我們印象裡的方向不太一樣了。在引領全球風潮之後，韓國正掀起一場呼籲讓審美標準回歸現實的新革命，究竟韓國美妝產業發生了什麼變化？又為什麼選擇此時採取行動呢？

韓國美容技術與創新配送系統，似乎仍無法滿足全球各地得美妝控，包括法國 Sephora在內的零售商紛紛在網站上畫設專屬空間，而韓式美妝也與系出同門的 K-Pop 有了相似的稱號——K-Beauty。這種熱潮將韓式美妝的總值推上130億美元的尖峰，光是去年就有5.11億美元的商品出口到美國，而根據全球市場研究與洞察公司 Mintel的報告，韓國目前是全球十大美容市場之一，臉部護膚品占總量的51%。Mintel還預測，2020年以前韓式彩妝的價值將達到28億美元左右，臉部護膚品則多達72億美元之多。







什麼是韓式美妝？

韓式美妝不僅為我們帶來新產品，還描繪出一種「外貌」。這種外貌在其他國家也符合某些人的理想，但是在韓國，卻幾乎是種強制性的標準。在大多數韓國社交圈，外表不僅和自我表達有關，也和女性氣質、得體與否有關，例如人們會將不化妝外出視為不禮貌的行為，而且妝容風格明顯一致：精緻五官、細緻毛孔、雪白膚色、娃娃般的大眼睛和長睫毛、玫瑰花瓣似的嘴唇與長髮，這些儼然成了化妝必備公式。

這種將自己打造成卡通人物般妝容的教學影片，在YouTube上有數百萬則，當影片中的刷具好不容易停下來，接下來又是另一道更繁複的手續：社群媒體上各式各樣夢幻濾鏡。



韓國的人均整容手術率高於世界其他任何地方。女性喊著要割雙眼皮、縮下巴，彷彿最終目標就是一副「標準」的年輕面貌，以至於其他女性須承受著必須勉強自己符合這副「模型」的壓力。







為什麼韓式美妝出現負面聲浪？

由美妝 YouTuber、知名KOL所發起的「掙脫束衣」（escape the corset）運動，是韓國女性對現狀公開表達的不滿，她們公開挑戰任何期待女性妝髮服裝符合某種模樣的人，尤其是傳統的男性眼光。除了#EscapeTheCorset，韓國社會也開始對整容廣告發起幾乎不間斷的攻擊聲浪，一股社會運動持續醞釀，焦慮不安的噪音如今已經擴大不可忽視的戰爭口號，抗議整個社會對女性強加不切實際的期望。



「這個女權運動本質上有象徵意義，」創立護膚品牌 Peach＆Lily 的企業家 Alicia Yoon 解釋，「女性紛紛丟棄化妝品，剪短頭髮，宣告自己不會再遵循特定的外貌規範。當然，你可以既喜歡長髮和化妝，又是個女權主義者，但這個運動至少是一些女性表達自己、反抗父權標準的方式。」

在「掙脫束衣」運動開始之前，韓國還有其他女權主義運動，包括工作場所的 #MeToo，以及對同工同酬愈來愈多的呼聲。Alicia Yoon說：「我認為基本廣泛的女權主義運動非常重要，而這幅美麗錦繡中處處發生的各種微小運動也很棒，包括有助於帶動針頭的『掙脫束衣』運動。」







韓國的「掙脫束衣 #EscapeTheCorset」運動是怎麼來的？

去年，韓國新聞主播林賢珠（임현주，Lim Hyeon-ju）因成為第一位在主流電視台節目中戴眼鏡播報的女主持人而引起熱議。她戴的眼鏡並不顯眼，在設計上也和男性同行經常戴的款式差異不大，唯一差別只在於：韓國女性在電視上並不戴眼鏡。



林賢珠的直播服裝發聲後，出現了一系列同樣大膽的行動。前美妝 YouTuber Lina Bae 在2018 年 6 月發布了一支觀看次數超過 750 萬，名為「我不漂亮」的影片。她在影片中拿下眼鏡、換上隱形眼鏡、往臉上打粉底、抹一層又一層眼影、黏上假睫毛、刷睫毛膏和腮紅，最後，塗了鮮豔的紅唇膏。目前為止都是標準的化妝教學。不過，隨著化妝品漸漸堆疊起來，螢幕上也閃過一條又一條對她的外表苛刻的留言，多半是來自網路酸民。接著她開始抹掉所有化妝品，拿下隱形眼鏡，再次戴上眼鏡，並將長髮重新綁成馬尾，酸民的嘲諷也逐漸消失。

影片最後打上字幕：「我不漂亮，但沒關係……不要把你自己和媒體上的形象比較。你現在的樣子就很特別。」



Jiwon Park（Instagram 帳號 @3xl_joy）是一位將自己視為接受自我體態的行動主義者與KOL的兼職大尺碼模特兒。她談道：「在韓國有一種說法，你得要苗條才算女人。自從上學以來，我們就接受該穿什麼衣服的訓練，我們穿制服，女生穿裙子，男生穿褲子。身為女性，我們一直壓抑自己，為了符合審美標準，在憂鬱症和自我厭惡中受苦。」

沮喪的 Jiwon Park 決心有所作為，她開了 Instagram 帳號，分享接受自我體態的圖文和建議。「我原本討厭自己也討厭自己的身體，但是看到其他接受自我體態人們的帳號後，我找到了改變人生的勇氣，開始嘗試將那種積極正面的態度帶到韓國。現在我會收到其他女孩傳來的訊息，告訴我我也幫助她們改變了人生。」







省略型保養（Skip-Care）是否會成為下一個全球美容潮流？

隨著「掙脫束衣」運動正在大眾的覺知中鞏固地位，許多其他韓國女性則是開始採用「省略型保養」（Skip-Care），拋棄傳統的繁複護膚步驟，轉而採用簡單、減少步驟的方式進行保養。Mintel公司的資深美容與個人護理分析師 Hwa Jun Lee 表示，「省略型保養（Skip-Care）在韓國的美容極簡主義者之間呈現上升趨勢。就本質上來說，是對韓式美妝複雜程序的反彈。」



然而，正如 Yoon 隨即指出的，省略型保養趨勢興起的原因，主要是品牌業者搭上運動的順風車，目的還是營利。雖然它確實反映了女性開始渴望遠離耗時的美容程序，但它並未傳遞出與「掙脫束衣」運動相同的訊息，「我認為將兩者不能混為一談，掙脫束衣是在表達對父權壓力的反抗，而省略型保養本質上就是縮短護膚程序而已。在韓國，護膚仍然是健康和自我保健的一部分，你不太可能會聽到女性說，為了對抗父權，從此不再照顧肌膚。不過有些人肯定會為了這個目的停止化妝。」她解釋道。

※文字：Suzanne Scott | 編輯：Yoyo Su, Birdy Liu | 圖片：Christian Vierig,SeongJoon Cho, ED JONES,JUNG YEON-JE,Jiwon Park |

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