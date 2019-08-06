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穿・著物／劉雯穿上TORY BURCH百褶荷葉衫　變身藝術學院女

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▲TORY BURCH 2019秋冬新包搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌TORY BURCH今（8／6）在台舉辦2019秋冬系列發表，系列中可見許多復古浪漫的元素，從大陸超模劉雯先前拍攝的形象大片不難發現這種調調。她穿上有誇張百褶荷葉細節的印花上衣，搭配寬褲，演繹遊走浪漫女人與帥氣韻味的女子。

▲▼TORY BURCH劉雯。（圖／翻攝TORY BURCH微博）

▲超模劉雯穿古典印花百褶荷葉上衣搭配寬褲，完美詮釋秋冬TORY BURCH女人又浪漫又帥氣的形象。（圖／品牌提供）

設計師Tory Burch解析秋冬系列靈感源於「黑山學院（Black Mountain College），該校以引導革新的教育方式結合藝術聞名，曾誕生過許多成就非凡的美國現代藝術家。」她藉此打造「藝術學院風格」，既能展現出學藝術女子的浪漫，又能勾勒出她們有諸多自主想法的內心世界。

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲秋冬系列靈感源於黑山學院，藉由服裝詮釋出藝術學院風的文青女子。（圖／品牌提供）

Tory Burch將經典的設計重新混搭，花卉印花、彩色條紋、男裝輪廓，通通上身，她讓女模穿上荷葉邊上衣搭配亮片禮服，又或者條紋上衣與花卉透膚洋裝搭配成套，帶點帥氣韻味的浪漫女子，更有文藝美女的氣息。

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供） ▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供） ▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲不難發現，秋冬女裝的設計，在浪漫的透紗、刺繡、荷葉邊元素中，加入男裝輪廓與細節，力求又浪漫又帥氣。（圖／品牌提供）

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可以發現服裝上未完成的刺繡細節，傳達出不盡完美、可供進化的求學時期；幾何藝術的印花，則向黑山學院的中心人物Anni Albers的經典風格致敬。

▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供） ▲▼TORY BURCH 2019秋冬。（圖／TORY BURCH提供）

▲芥末黃Perry斜背包（NT$14,900元）、撞色草編鞋 （NT$11,900元）。（圖／品牌提供）

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