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奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190812-0818奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！下周在學／事業方面，顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，因此動起了想自我成長的念頭，將會是上進的周期，好好把握。

TOP2：雙子座愛情運最旺！雙方更願意在目前的情感努力，讓雙方都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執也願意積極處理，而這樣正向的態度也讓感情在下周更進一步。

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運優於偏財運，建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報唷！

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：學／事業上，工作內容有失衡的可能，明明是共同計劃卻被指派較多的責任或是業務突然加重，所以下周將是過渡的一周，需要多注意。

2.金牛座愛情運需要留意：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方的在意與努力，將對愛情造成更大的裂痕，所以下周在感情上遇到問題時，兩人要好好的溝通與努力。

3.天蠍座金錢運需要留意：下周偏財運不佳，建議如果有打算投資的朋友，時機差不多就可以入場囉！

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：52

整體運勢★★★★
解析：下周牡羊朋友對生活的滿意大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己停下忙碌的腳步，讓生活感到充分的休息，不過，暫時的休息不是壞事，但也別因此停下向前的腳步。

愛情運勢★★★★
解析：雙方在感情中的互動增加，讓這段感情升溫許多，因此雙方都更加願意對未來這段關係努力，而單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，因此動起了想自我成長的念頭，將會是上進的周期，好好把握。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運的狀況之下，建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

金牛座

開運顏色：天空藍
幸運數字：96

整體運勢★★★
解析：下周金牛的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到努力方向錯誤的影響，導致些許破壞的暗示存在，建議下周做事要更加謹慎，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★
解析：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方的在意與努力，將對愛情造成更大的裂痕，所以下周在感情上遇到問題時，兩人要好好的溝通與努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：目前的學／事業環境中，呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前的環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任這樣的工作，要多加注意了。

金錢運勢★★
解析：財運不佳的一周，投資或買樂透等都不會有進財的可能，不如盡量把錢省下來吧！

雙子座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字：58

整體運勢★★★★
解析：下周雙子朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進與積極卻不像在怠惰中改變，反而是精益求精的感覺，面對許多事情與事物，於下周會有更多自我的看法，將是個非常好的周期，不過，適時調整是好的，但別過了頭像鑽牛角尖喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方更願意在目前的情感努力，讓雙方都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執也願意積極處理，而這樣正向的態度也讓感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷於目前的工作中，尋找爬升的機會，而自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

巨蟹座

開運顏色：橘色
幸運數字：74

整體運勢★★★
解析：巨蟹朋友下周顯得比較沒有動力，雖然腦海中仍舊有努力的想法，但卻怠惰了起來，並且面對人、事、物也顯得提不起勁，建議下個禮拜要積極一些，不論是手邊工作或是人、事、物，都必須提起熱情才會比較好喔！

愛情運勢★★
解析：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有想多做些什麼，而這樣的狀況另一半感受得非常清楚，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：提不起勁的狀況在學／事業方面更加明顯，而工作方面不會有太大的起伏，單純是自己對工作沒有想做太多的想法，並且也面對同事或上司之間，也會表現出冷淡的狀況喔！

金錢運勢★★
解析：怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周建議守成就好。

獅子座

開運顏色：銀色
幸運數字：24

整體運勢★★★★★
解析：獅子朋友下周強烈的自信，暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去努力的付出與耕耘，因此過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你感到值得，另外，對於事情的掌握度也提升許多，讓你安心不少。

愛情運勢★★★★
解析：成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議下周要好好享受難得可貴的甜蜜時間，而單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表達心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，將在下周逐漸收穫，並且讓你更願意投入在目前的工作中，而業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報唷！

處女座

開運顏色：灰色
幸運數字：26

整體運勢★★★
解析：處女朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況下周將動搖起來，過去的平穩與安定也都在下周有了不安定成份，另外，奧斯提醒多花點心思留意細節，因為下周有疏忽細節導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★
解析：留意雙方的腳步與目標是否相同，因為愛情是共同努力的，不過，前提是目標要相差不遠，才不會使雙方埋首於各自的目標喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業上，工作內容有失衡的可能，明明是共同計劃卻被指派較多的責任或是業務突然加重，所以下周將是過渡的一周，需要多注意。

金錢運勢★★
解析：正財運不佳，許多花費要多加節制，並且注意突然其來的金錢支出。

天秤座

開運顏色：褐色
幸運數字：51

整體運勢★★★★
解析：平衡安穩的元素，將充斥在天秤朋友下周的生活，而過往的努力在下周逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了，另外，奧斯提醒下周的物質慾望將提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別因一時的物慾過高，導致月底經濟拮据。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外，建議下周要多留意另一半的需求，因為另一半下周會挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面感到知足許多，並且安於現況的發展裡，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別影響到自己的經濟狀況囉！

天蠍座

開運顏色：白色
幸運數字33

整體運勢★★★
解析：下周天蠍的朋友，面對人、事、物的熱情會消退許多，並且感到些許的孤寂感，另外，因下周部份問題的產生，也讓自己感到無力許多，建議下周要多著重於自己的內心，並且找回當初的熱情後，或許能夠有效改善遇到的瓶頸喔！

愛情運勢★★★
解析：下周雙方的情感面臨問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，間接造成些許壓力，建議做些貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好。

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業運勢方面，建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★
解析：下周偏財運不佳，建議如果有打算投資的朋友，時機差不多就可以入場囉！

射手座

開運顏色：綠色
幸運數字：08

整體運勢★★★
解析：下周射手朋友顯得積極許多，並且不在像過往那麼念舊，雖然以往容易受到規範，但還是會遷就於現況，而下周的狀況則是減緩許多，只是需要注意錢財部份，有小破財的機會存在喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然彼此過去的經歷有許多不開心的事情，但下周兩人顯得不在拘泥於過去，並且將會尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極也讓自己做起事來得心應手，也懂得找出工作上的錯誤或盲點並加以修正，將會是不錯的工作周期，要好好把握囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規，避免不必要的開銷喔！

魔羯座

開運顏色：藍色
幸運數字：62

整體運勢★★
解析：下周魔羯朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力變得灰暗許多，並且不懂得規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，另外，下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁，影響了日後的狀況。

愛情運勢★★
解析：揮霍的同時，也存在於情感裡頭，所以奧斯提醒下周要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己懷疑努力的初衷是什麼？而自己的信心也開始動搖，所以奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉！

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

水瓶座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：01

整體運勢★★★★
解析：下周水瓶朋友要好好把握，因過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，並且許多事情也都在下周告一段落，而這樣難得的安穩，可是水瓶朋友嚮往已久的，不過，奧斯難免還是要提醒一下，雖然下周會是個豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫，所以在感情也顯得成熟許多，並且發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，若有求婚打算的朋友下周也可多考慮看看喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面下周也顯得順利許多，若是過往對於工作有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報囉！

雙魚座

開運顏色：紫色
幸運數字：82

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此讓雙魚朋友在下周面臨些困境，像是工作上的瓶頸或是事業的困難，所以下周在面臨狀況時，要花心思好好想想其他出路，另外，環境改變的同時也要隨之調整，以免設限了自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握未來，將朝向彼此都失去重心的方向發展，一定要多加調整了。

事業（學業）運勢★★
解析：下周過往學／事業穩定的朋友，也將開始動搖起來，將是不太穩的一周，另外，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩影響日後的工作狀況喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，有破財的機會，像是交通罰單等的，所以下周要多加注意囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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