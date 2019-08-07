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維密首次錄用跨性別超模！8歲就變性，她嘆「永遠不要停止夢想」

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▲維多利亞的秘密。（圖／翻攝自IG@valentts ）

▲維密首位跨性別模特兒誕生。（圖／翻攝自IG@valentts ）

記者鮑璿安／台北報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）近期動作不斷，不僅吐露可能取消維密大秀令各界嘩然，近日更宣佈將首次請來「跨性別模特」出鏡品牌8月PINK系列廣告，引來不少討論。

▲維多利亞的秘密。（圖／翻攝自IG@valentts ）

▲維多利亞的秘密。（圖／翻攝自IG@valentts ）

▲來自巴西的超模桑帕伊奧8歲就變性，受到不少品牌青睞。（圖／翻攝自IG@valentts ）

維多利亞的秘密一直以來都背負對於美感的狹隘定義，包括「瘦才是美」以及對跨性別群體的不友善印象。不過最近破天荒請到了，來自巴西的跨性別模特桑帕伊奧（Valentina Sampaio）為8月的PINK系列活動出鏡，企圖證明品牌對各個群體的友善。

年僅22歲的模特兒桑帕伊奧出生在巴西的一個小漁村，她在8歲那年就動了變性手術，懷抱夢想一路努力前進，桑帕伊奧深邃的五官配上姣好身材，成為許多時尚品牌的寵兒。

▲維多利亞的秘密。（圖／翻攝自IG@valentts ）

▲桑帕伊奧勉勵大家「永遠不要停止夢想」。（圖／翻攝自IG@valentts ）

消息公開之後，桑帕伊奧在個人IG貼文寫下了進入維密的心情，「永遠不要停止夢想」，也表示自己正在拍攝最新系列廣告，受到許多粉絲力挺支持。至於大眾是否會對維多利亞的秘密改觀，或許還需要一段時間才能見效。

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關鍵字：

維密, 維多利亞的秘密, 內衣, 大秀, Victorias Secret, 桑帕伊奧, Valentina Sampaio
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