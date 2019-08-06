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傳說中的「好脾氣」星座Top 4！水瓶懶得吵架、第一好到人人認證

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

12星座個性各不相同，有性格衝動火爆，一遇到不順心、不滿意就開砲的大砲型壞脾氣；也有忍受力、包容性很高，不隨意發脾氣的「好好先生」「好好小姐」代表。下面公開12星座中脾氣最好的4大星座，如果你周遭有這些星座朋友，一定要好好珍惜！

▲傳說中的「好脾氣」星座Top 4！。（圖／翻攝unsplash）

Top 4：金牛座

天生沈穩的金牛座算是12星座中比較大氣的星座，他們不太愛管閒事，也不太計較小事情，很多時候都會睜一隻眼閉一隻眼就過去了。因為不喜歡因一點雞毛蒜皮就把局面搞得太複雜，所以大多時候的金牛脾氣都還滿不錯的，但別因為這樣就覺得金牛座是好惹的，一旦遇到他們不能接受的事情，他們固執的一面就會完全展露出來，跟你硬碰到底，而且只要發起脾氣來，往往沒有人能阻止。

▲傳說中的「好脾氣」星座Top 4！。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：射手座

射手座天性樂觀、開朗，所以心很寬，大多數的事，他們總是想得很開，不拘小節，尤其面對自己的朋友，更是仁慈大方，所以射手常給人個性好、脾氣也不差的印象，特別招人喜歡。除了不常生氣，射手是那種生氣也不記仇，隔天就忘光的類型，在射手座的心裡可以說是「沒什麼事是過不去的」。

▲傳說中的「好脾氣」星座Top 4！。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：水瓶座

雖然說水瓶座的思考旁人很難以理解，也是滿固執的一個星座，但他們的脾氣大多數都很好。因為水瓶不喜歡跟別人爭論，也有一部分是不屑跟人爭論，對他們來說，「你怎麼想是你的事，你開心就好，但你絕對改變不了我的想法！」所以實際上來說，水瓶的好脾氣其實是懶得跟你爭辯，而且也很有自信你說不過他們。

▲傳說中的「好脾氣」星座Top 4！。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：天秤座

喜歡和諧、愛好和平的天秤座一向都是溫文爾雅的代表，加上出了名的高EQ，所以天秤一直都是好好先生、好好小姐的形象，除非真的踩到他們的底線，把他們逼急了，否則他們很少會發脾氣，而且大多數時候不是會記仇的人。因為天秤生來就滿有同理心的，很會為別人著想，加上顧及「優雅形象」不喜歡大吵大鬧，所以脾氣一直都很好，可說是大家都認證的「好脾氣王者」了。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 朋友, 交友, 脾氣, 好脾氣, 隨和, 好好先生, 好好小姐
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