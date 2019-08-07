夏日約會4招避免飆汗毀了一切　化淡妝、噴香香留好印象

▲夏日約會把握4要點，避免看起來太狼狽。（圖／翻攝picjumbo）

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夏日約會最怕飆汗毀了一切，擔心妝花了、頭髮油了、飄出異味，讓約會對象發現了肯定尷尬不已，除了預防以上3種狀況，還要避免穿要隨時拉肩帶或按住裙擺的不自在服裝，從容自在才能給對方留下好印象。

▲濃淡適宜的妝容有加分效果。（圖／翻攝etudehouseofficial IG）

1. 避免濃妝嚇人

若向男性朋友調查，多數男性都不喜歡另一半上濃妝，自然的妝容才能留下好印象，而夏日化妝更有挑戰性，深怕睫毛暈開等糗事發生，不如越簡單越好，以展現好氣色的妝容為主。

▲夏天最怕頭髮看起來黏膩，綁馬尾可避免尷尬。（圖／alexandredeparis_official IG）

2. 清爽髮型完勝

頭髮黏膩也是約會大忌，不僅自己覺得不舒服，約會對象看了可能也覺得反胃，長髮女孩不妨把頭髮紮起來，綁個馬尾或可愛髮型保持清爽。

▲高雅的香水能讓約會對象加深印象。（圖／翻攝jomalonelondon IG）

3. 高雅香水加分

炎熱夏日超怕異味飄出，除了盡量保持身體乾爽，選一款氣味高雅的香水，能讓自己心情愉快，也能讓對方留下深刻印象，記住專屬於妳的味道。

▲慎選漂亮的約會戰袍，Maje洋裝輕鬆穿出俏麗感。（圖／翻攝maje IG）

4. 慎選約會戰袍

高溫的日子常穿涼爽的服裝上街，但約會時宜選擇穿著自在的服裝，避免發生在男生面前一直調肩帶、按住裙襬防走光的舉動，否則自己尷尬，約會對象也不知道該眼睛該看何處。