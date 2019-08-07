化妝水濕敷好夯！皮膚科醫師：留意3點才不怕變成敏感肌

▲濕敷並非萬能，操作前有幾點需要留意。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

當肌膚開始缺水，膚色就會變得暗沉，做好保濕可說是保養基本功。日本女生除了日常保養外，更愛使用化妝水濕敷，一方面替肌膚補足水分，再來能使底妝更為服貼。但針對化妝水濕敷說，皮膚科醫師卻持保留態度，敷不好有可能使肌膚更乾，連敏感都來搗亂。

化妝水沾濕化妝棉，濕敷臉龐能幫助軟化肌膚角質，也能使後續保養品更容易被肌膚吸收。即便聽起來好處多多，皮膚科醫師仍建議不要天天敷，原因是因為化妝水成分複雜，內含酒精、香料、色素或一些植萃成分，許多人因為敷太久，膚質沒變好，反而還引起敏感。濕敷其實就像敷面膜，短期內有肌膚變好的感受，但隨著水分蒸發，似乎有沒那麼「有感」，若你非濕敷不可，以下幾點必須注意。

選擇的化妝水很重要

進行濕敷時，應避開含酒精或是酸類的化妝水，天天敷會帶給肌膚傷害，最好選擇單純成分、溫和、天然的最好。

濕敷不要太久

就像敷面膜一樣，濕敷時間總有個限度，但感受化妝棉水分不那麼濕潤時，就可以拿下來了，以免吸取臉部過多水分。

濕敷後記得要鎖水

濕敷後肌膚保水度最高狀態，後續塗抹的保養品更容易被肌膚吸收，這時候請立刻擦上精華或是乳液，讓保養效果更明顯。

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