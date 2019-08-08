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黑啤酒、蜂蜜都是好物！美妝版熱搜「3個」天然縮毛孔秘招

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▲▼3個天然縮毛孔妙招。（圖/翻攝自Pinterest）

▲來自天然的食材，對於縮小毛孔也有不錯效果。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季膚溫高，臉部一出油，毛孔又開始出來作亂，如何縮小毛孔變成保養當務之急，若是一再輕忽，痘痘和粉刺紛紛出來亂！美妝討論區就有網友整理出超天然的縮毛孔方法，效果甚至更勝保養品，找個時間來試試吧！

▲▼3個天然縮毛孔妙招。（圖/翻攝自Pinterest）

1.起司+蜂蜜敷臉

蜂蜜能夠收斂毛孔，還具有滋潤肌膚功效，能令膚觸變得柔滑。起司不只能增加肌膚彈性外，還具美白作用。只要將3湯匙的起司，和1湯匙蜂蜜混和拌勻後，直接將它抹在臉上厚敷15分鐘，然後再以溫水洗淨。若有在意的毛孔問題，一週最多可使用兩次。

▲▼3個天然縮毛孔妙招。（圖/翻攝自Pinterest）

2.西瓜、黃瓜皮敷臉

許多人曬後會用西瓜皮來鎮定肌膚，更有人說它能幫助收縮毛孔、清除痘痘，其實除了西瓜皮，黃瓜皮也有一樣的效用，可以放在冰箱中冰鎮過後，敷在臉上15分鐘，即可擁有顯著的收斂毛孔效果，不只能抑制多餘油脂分泌，據說還有美白潤膚的好處。

▲▼3個天然縮毛孔妙招。（圖/翻攝自Pinterest）

3.黑啤酒面膜

德國黑啤酒敷臉是當地盛行的收縮毛孔妙方，因為黑啤內含有一些經穀物發酵產生的酶，對於分解角質和油脂有不錯的功效。首先你需要準備壓縮紙面膜，將紙面膜浸在黑啤中，接著把它敷到臉上約15分鐘，撕下會使臉部看起來清爽，彷彿提升了一個色階。

▲▼3個天然縮毛孔妙招。（圖/翻攝自Pinterest）

4.冰塊敷臉

這個方式應該人人都知道，利用冰塊極低的溫度將毛孔收縮，建議將毛巾一起冰在冷凍庫中，接著以毛巾包覆包快放在臉上，用小碎冰在臉上打圈按摩，利用這種快速移動幫助收縮毛孔，建議在深層清潔後使用，效果更顯著。

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關鍵字：

毛孔, 啤酒, 蜂蜜, 起司, 西瓜, 黃瓜
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