G-SHOCK泥人錶升級變超輕　SEIKO高端運動錶拚精準

▲G-SHOCK GG-B100-1A3腕錶11,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK以陸、海、空為設計主題的Master of G系列，當中專為陸地探險而生的MUDMASTER泥人錶再進化，推出由碳纖維打造的GG-B100腕錶，更輕盈且提升耐用度；內在則加入手機藍牙連結，透過手機App能讀取多種資訊，且搭載四重感應器可測量高度氣壓、溫度、方位與計步，提供戶外活動所需功能。

▲G-SHOCK GG-B100-1A9橘色款腕錶（左）11,000元，GG-B100-1A腕錶11,000元。

不變的是新GG-B100依然承襲MUDMASTER泥人錶的防塵與防泥構造，研發出全新的碳纖維核心防護構造，錶圈以碳纖維與強化樹脂編織三層而成，錶背也由碳纖維強化樹脂製作，而按鈕與錶殼間則加入過濾材料防止灰塵進入，確保整只錶呈現密封狀態，抵抗惡劣環境的沙塵侵入腕錶。此系列共有綠、橘裝飾細節與全黑設計等3種款式。

▲Seiko Prospex LX 系列SNR029J1腕錶，195,000元。（圖／SEIKO提供）

SEIKO（精工）高端運動錶LX Line系列則與知名工業設計師奧山清行（Ken Okuyama）合作，以品牌於1968年發售的專業潛水錶300 Diver為藍本設計，當年原創錶款採用當時求最高振頻機芯，今日採用5R65 Spring Drive機芯，平均日差在正負1秒內，以高精準度與優雅運動風吸引錶迷。