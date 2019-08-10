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Dappei／影迷必學《怪奇物語3》復古穿搭！滿滿80年代懷舊色彩，不穿上身怎麼行

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▲影迷必學《怪奇物語3》復古穿搭！滿滿 80 年代的懷舊色彩，不穿在身上怎麼行！。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

眾所期待的《怪奇物語3》終於在 2019 年 7 月 4 日上映，而且沒想到居然還打破以往在 NETFLIX 上四天觀看同劇人數紀錄 ，實在是魅力無法擋，而除了劇情精彩到讓人停不下來之外，劇中穿搭也是一大亮點，滿滿 80 年代的懷舊色彩使人深深著迷，現在就 一起來解析他們的穿搭吧！

＃條紋 TEE 

條紋 TEE 從奧黛麗赫本時期便非常流行，但如果想營造出 80's 復古的感覺，建議選擇鮮豔、飽和度高、撞色等款式會更好掌握，如 MAX 選擇貼身條紋 TEE 配上高腰短褲，復古風就能立馬顯現出來。

在 80's 年代，某些單品其實也添加了一點「墊肩」的元素，因女權意識抬頭，Giorgio Armani 趁勢推出了權力套裝（Power Suit），利用大墊肩來強調女人的氣勢與力量感。

▲影迷必學《怪奇物語3》復古穿搭！滿滿 80 年代的懷舊色彩，不穿在身上怎麼行！。（圖／dappei提供）

＃POLO衫

POLO 衫起源於網球運動，為了方便運動員揮動球拍，便設計出不用紮進褲子裡的款式，而在 POLO 衫發明出來前，其實網球員是要穿著襯衫上場的啊！

Mike 在劇中身穿淺紫和綠色的 POLO 衫，並且不約而同的皆用高腰三分短褲來搭配，三分褲比起五分褲來說更顯腿長，而且只要將上衣紮進去便能呈現復古穿搭，如果再戴上金屬框眼鏡也能打造出另類的書呆子（Nerds）風格。

▲影迷必學《怪奇物語3》復古穿搭！滿滿 80 年代的懷舊色彩，不穿在身上怎麼行！。（圖／dappei提供）

＃鮮艷色

觀看《 怪奇物語3 》時有人也發覺到滿滿的鮮豔色彩了嗎？在 80 年代強調著高調與時髦，而且受到瑪丹娜的影響，許多人皆會崇拜她並打扮的奇裝異服。

另外，在70 年代末期仍然流行著 Disco 音樂，在穿著打扮上也可說是受到了 Disco 的影響，各種對比的鮮艷色、霓虹色等等都會讓你看得眼花撩亂，加上有氧舞蹈的盛行，也會看到不少人穿著大色塊拼接的緊身運動套裝。

▲影迷必學《怪奇物語3》復古穿搭！滿滿 80 年代的懷舊色彩，不穿在身上怎麼行！。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

身邊不少朋友早就把《 怪奇物語3 》的結局看完，劇情真的非常精彩啊！而且劇中的穿搭實在非常到位，復古風真的非常濃厚呢！

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 潮流, 流行, 影劇, 怪奇物語3, NETFLIX, 復古, 古著, 80 年代
fashion.net

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