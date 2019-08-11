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Dappei／男女通用的夏日解熱穿搭3招，降溫超有感

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▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

高溫的天氣裡，冷氣房以外的地方就像人間煉獄，熱到什麼都不想穿，覺得衣服只是無用之物，一點打扮的心思都沒有！但礙於文明還是要把衣服穿好來，怕熱不代表一定要穿著清涼，以下3個炎夏最需要的解熱穿搭小撇步，男女都適用。

1. 寬寬鬆鬆，舒適第一

穿得寬鬆一點有助於透氣與通風，衣服如果緊貼皮膚，不管是流汗之後生理上的黏膩，或是心理上的煩躁感都是最高級，怕熱的話，緊身衣褲之類的單品在夏季請塵封起來！

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

▲ 一件式的寬鬆連衣裙在夏日是許多人的心頭好。

2. 選擇自然材質

現在坊間有很多標榜涼感的衣服，因為特殊材質及織法的關係，雖然碰觸到肌膚時的確是有涼感體驗，但若穿著的時間拉長，或者處於高溫環境下卻不見得真的有比較涼，與其穿著涼感的衣服，還不如選擇自然材質，如純棉、棉麻等，吸濕、透氣、舒適度更高！

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

3. 穿淺色衣服

雖然深色的衣服能隔絕紫外線，但在炎熱的天氣裡，光看到深色的衣服就覺得心裡的氣溫又上升了三度。穿淺色衣服不只在視覺上降溫，實際上在太陽底下，吸熱也真的會比較慢！

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

▲熱到想裸奔！男女通用的夏日解熱穿搭 3 招，體感降溫超有感！。（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

就算是生長在副熱帶地區的人類，對高溫的天氣還是永遠都無法習慣，況且都市又有熱島效應，真的讓人熱到受不了啊！想要解熱不是穿得越少越好，從材質、款式與顏色下手，多方並行舒緩熱氣吧。

文字編輯：zoey

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 夏季, 夏日, 涼感, 清涼
fashion.net

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