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美國老牌精品百貨「Barneys」宣佈破產保護！將關閉15家分店、負債高達155億

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編輯／Duke

當人們出國旅遊，必定都會造訪當地最知名的精品百貨，像是東京的伊勢丹（Isetan）、巴黎的拉法葉（Galerie Lafayette）、春天（Printemps）、紐約的巴尼斯（Barneys New York）等，而當大家覺得這些百貨各個聲名遠播，必定是屹立不搖的狀況下，來自紐約的巴尼斯，便於近日宣佈尋求破產保護，以重整公司業務與銷售。

▲巴尼斯宣佈破產。（圖／翻攝自Barneys New York、IG@barneysny）

▲來自紐約的巴尼斯宣佈破產保護。（圖／翻攝自IG@barneysny）

根據《The Business of Fashion》的報導，由於近年來的遊客數量不斷減少，再加上租金的上漲，使得這家自1923年創立的百貨宣佈尋求破產保護，同時，華爾街日報也指出，巴尼斯已經和Gordon Brothers以及Hilco Global公司達成美金7500萬元（約台幣23億元）的融資協議，並且計畫關閉現有22間分店中的15間，其中包括芝加哥、西雅圖以及拉斯維加斯的分店。

另外，根據美國紐約南區破產法院提交的聯邦文件，目前巴尼斯的負債金額估計在美金1億元（約台幣31億元）至美金5億元（約台幣155億元）之間。

▲巴尼斯宣佈破產。（圖／翻攝自Barneys New York、IG@barneysny）

▲負債金額估計在美金1億元（約台幣31億元）至美金5億元（約台幣155億元）之間。（圖／翻攝自IG@barneysny）

不過位於紐約的總部目前沒有打算關閉，因為巴尼斯所採用的美國破產法第11章是一種破產形式，內容為允許申請人重整相關業務、債務，而這也讓巴尼斯能夠更自由的採取對策，並扭轉局面、成功償還債務。

▲巴尼斯宣佈破產。（圖／翻攝自Barneys New York、IG@barneysny）

▲位於紐約的總部不會關閉。（圖／翻攝自Barneys New York）

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關鍵字：

百貨, 東京, 伊勢丹, 巴黎, 拉法葉, 春天, 紐約, 巴尼斯破產, 拉斯維加斯, 芝加哥, 西雅圖
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