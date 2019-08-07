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Dappei／連梅根都愛！4種氣質超好的「襯衫裙」穿法一定要學

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▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

台灣夏天高溫難耐，哪顧得了什麼層次感，一切以舒適、涼爽、通風為最高指導原則，而一件式是符合以上條件的好選擇，這次要來推薦大家的夏日聖品「襯衫裙」， 一件式的襯衫裙不但方便，而且能夠做出許多搭配上的變化，連梅根王妃也是愛好者，看完絕對讓你想馬上入手！

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

＃單穿

雖然是一件式的襯衫裙，但還是有其他方式做出變化，當然最簡單的就是單穿，通常襯衫裙都會附有綁帶自行調整，抓出腰線不但顯瘦也較為俐落嫵媚，綁帶的話搭上跟鞋便能展現氣勢與優雅。或是不使用綁帶，也能營造出慵懶感，配上穆勒鞋、球鞋、休閒鞋都非常率性又減齡。

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

▲蕾哈娜也穿襯衫裙現身，將襯衫扣子解開可當作 V 領，讓頸部線條延伸，臉部看起來也較為顯瘦，踩上小白鞋就能簡單出門。

＃疊穿褲、裙子

如果你是層次感控，那就在下身疊穿褲子，如果將下半部扣子打開，行走時襯衫裙便能隨風飄逸形成披風效果，時髦感不脛而走，疊穿褲子時要不要綁帶則依照自己的喜好。

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

▲ 許多日本女孩尤其喜愛這樣用襯衫裙疊穿褲子的搭配方式，踩上平底鞋就非常可愛。

雖然襯衫裙已經是裙子，但也能再疊穿裙子做搭配，除了增加層次感，也使用不同材質、顏色來做出搶眼的視覺效果，但疊穿裙子是難度比較高的穿法，比較需要練習跟花心思搭配。

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

＃背心

許多女孩會在襯衫裙外直接套上寬鬆的的針織背心，如此就會有俏皮的學院風，夏天時可以改成細肩帶背心。

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

＃當罩衫

襯衫群把扣子全數解開套在外面就可以當作罩衫了，功能實在太齊全，太簡單就不多做攢述，直接請甜姐兒潔西卡艾巴為大家示範。

▲連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！ （圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

襯衫裙的好處就是變化很多，買一件可以抵五件，就算不買新衣服，感覺還是天天再穿新衣，一點也不無聊，是不是很划算呢？

文字編輯：Sofie

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 夏季, 櫬衫裙, 一件式, 梅根
fashion.net

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