盤點CP值最高的6款「白鞋」　運動、休閒、優雅都能輕鬆詮釋

每個女人的鞋櫃裡永遠少一雙鞋！但，如果要妳挑選一雙鞋子，連續穿一個星期，妳會如何選擇呢？

對編輯來說，答案當然就是「白鞋」。推翻單調之說，這幾年在穿搭界中掀起了一陣「運動休閒風」，許多品牌紛紛設計了一些好搭並富有設計感的白鞋，顛覆了大家認為球鞋只能運動時穿的刻板印象。

以下是編輯有穿過的 6 個品牌，覺得CP值超高，分享給大家參考看看唷！

1. Keds

▲（圖／Pinterest）

編輯一開始會注意到 Keds 的鞋子，是因為 Taylor Swift 為品牌的代言人，看起來小而精巧的鞋穿在天后的腳上就是特別好看啊！其中，經典的白鞋分為皮製和帆布的材質，前者會較有正式感，後者則較為輕鬆休閒，大家可以依照實穿度選擇適合的款式。

窄版的設計非常耐看、好走，特別是搭上牛仔褲，無論是和家人朋友三天兩夜的輕旅遊，或是穿著去逛街都可以，價格上也非常親民喔！

2. Puma／Basket Heart

▲（圖／Pinterest）

2017 年，當 Puma 推出了第一雙 Basket Heart 系列的鞋款後，幾乎讓全世界的女孩們都為之瘋狂！即便是籃球鞋的款式，但以白色亮皮材質配上絲柔緞帶為鞋帶，仍然讓許多人少女心大噴發，加上 Puma 還貼心地附上另一款尼龍材質的鞋帶供女孩們變化，完全抓住了女人的購物慾。

目前， Basket Heart 系列已經有很多顏色和設計，不過最經典的白鞋依舊非常受歡迎。試著想想看，這麼美的鞋款，即使是參加婚禮身著洋裝、短裙甚至連身褲，穿上這雙鞋一點違和感都沒有啊！

3. Converse

▲（圖／Pinterest）

編輯不得不說，Converse 的經典白鞋每個人都應該要擁有一雙啦！

一直以來，Converse 品牌給人的印象便是休閒感十足，尤其白色更是好搭又耐看。分為高筒與短筒，前者適合搭配短裙或是可以反摺的牛仔褲，後者則適合穿上一條九分的牛仔褲或緊身褲，呈現出完全不一樣的風格。

4. Adidas／Superstar

▲（圖／Pinterest）

編輯記得曾經聽過高中的表妹說，在學生的圈子裡，最想要的鞋子就是 Adidas 經典的 Superstar。雖然，這樣看起來 Superstar 有點像是年輕朋友的專利，但是它真的非常有設計感也很前衛。

不管是全白（圖左），或是最受大家歡迎的黑線條系列（圖右），都有一種簡單卻帶有幾分細節和巧思的感覺。上半身怎麼穿不是重點，只要有一雙 Superstar，就是很潮啊！

5. Nike／Roshe Run

▲（圖／Pinterest）

如果是喜歡運動的人，一定都知道 Nike 的 Roshe Run。幾年前一釋出立即造成轟動，當時還「一雙難求」，不少鞋頭更搭上這班順風車以高價出售呢！

Roshe Run 不僅外型耐看，薄而透氣加上整體很輕，很受熱愛跑步的朋友們歡迎；此外，若是到戶外健走、爬山等，穿上 Roshe Run 也是非常輕鬆好走。不瞞大家，編輯現在出去運動或是需要走很多路的時候都會穿上這雙，舒適又好看啊！

6. Reebok／Pump

▲（圖／Pinterest）

超前衛的設計感和又大又寬的鞋型，讓很多人認為 Reebok 這款 Pump 很難駕馭，也不曉得應該怎麼搭。如果真是如此，那麼全白的 Pump 便會是很好的一項選擇。

此款球鞋中間看似「按鈕」的設計，是用來讓鞋子「充氣」的，幫助穿的人可以達到最舒適、貼腳的程度。編輯私心覺得，雖然 Pump 看起來「很大雙」，但只要配上深色的短筒襪看起來腳就會變得很瘦很纖細，也算是個小小心機吧！

其實，有時候不用局限性別，認為女生就是要穿氣質淑女的娃娃鞋或包鞋。利用不同設計感的球鞋，一樣能用妳喜歡的衣服做搭配，每天的穿搭就會有更多的變化唷！

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