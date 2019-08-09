影迷必收！《怪獸與牠們的產地》玻璃獸項鍊　把鑽石抓緊緊的樣子又夠可愛

▲「玻璃獸」項鍊影迷必須擁有（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

編輯／Ping 圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp、電影劇照

時常與經典動漫、電影合作的日本珠寶品牌「U-TREASURE」又來了，此次與《怪獸與牠們的產地》電影合作，推出超可愛的「玻璃獸」造型項鍊，如果你剛好也是《怪獸》的影迷，那就一定不能錯過。

有看過《怪獸與牠們的產地》系列電影的人都知道，男主角「紐特」是位魔法動物飼育學家，他手中的皮箱裡有許多迷人且美麗的奇獸，在這些怪獸中，「玻璃獸」擁有非常高的人氣，不只是因為他調皮又呆萌的行為，常常讓人好氣又好笑，同時也讓紐特傷透腦筋，更是因為外型可愛到讓人無法抵擋。

▲《怪獸與牠們的產地》裡人氣最高的「玻璃獸」。（圖／翻攝自電影劇照）

玻璃獸最喜歡閃閃發亮的東西，雖然也因此時常闖禍，但看那萌萌的小臉，誰又忍心怪罪呢～此次「U-TREASURE」便是將玻璃獸抱著珠寶的場景做成項鍊，把鑽石戒指抓緊緊的樣子也太可愛，讓人看到都快融化了！（你想要就全部給你啦）

▲把戒指抓緊緊的模樣也太可愛了吧！（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

這次的玻璃獸項鍊已經開始販售嘍～身為《怪獸與牠們的產地》的影迷，這款項鍊你們一定要擁有啦！一共有金、白金、玫瑰金以及銀的材質，讓大家可以依照喜好，挑選到最適合自己的玻璃獸項鍊。

▲金、白金、玫瑰金材質售價 ¥75,600（約NT$22,537），銀材質售價 ¥16,200（約NT$4,830）。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

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